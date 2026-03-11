“Es un sinvergüenza”: presidente de Águila acusa a Sebastián Julio de cometer este grave delito y fugarse de El Salvador

La polémica entre CD Águila y Sebastián Julio no para de escalar en El Salvador, pese a que el delantero chileno dejó de pertenecer a la institución antes del arranque del Torneo Clausura 2026.

Todo comenzó cuando Julio hizo una fuerte denuncia a través de sus redes sociales, afirmando que la directiva migueleña no se manejó correctamente con su lesión y le soltó la mano luego de que la cirugía saliera mal. Ahora, deberá operarse nuevamente el 23 de marzo y empezó a vender indumentaria deportiva para recaudar fondos.

La respuesta del club no tardó en llegar. El gerente deportivo, Amílcar Mijangos, explicó que la aseguradora que tienen los equipos de la Primera División no se hizo cargo de la operación alegando que su lesión era preexistente. Y cuando se le solicitó que presentara un cuadro clínico de la intervención anterior, no presentó los papeles. Aun así, Águila buscó un especialista que lo terminó operando.

Sin embargo, lo más llamativo fue lo que Mijangos dijo en diálogo con Diario El Salvador. O mejor dicho, deslizó a modo de amenaza: “Yo le pediría a Julio que sea un poco más responsable con sus declaraciones, porque no me gustaría entrar en otros temas”.

¿Cuál es el delito que habría cometido Sebastián Julio?

Visiblemente molesto por la situación, el presidente de Águila, Rigoberto Ortiz, afirmó en una reciente entrevista con Tribuna Sports que Sebastián Julio entró a robar a la casa de un excompañero y luego se fugó del país. Ahora, el ariete se encuentra en su natal Chile.

“Julio se metió a la casa de un jugador, un compañero de trabajo que no estaba en su casa, abrió una ventana y se metió a robar artículos. Es un sinvergüenza, ya me tiene cansado lo que está hablando. Tiene una denuncia en la fiscalía de San Miguel y se fue, porque precisamente lo que él hizo tiene una pena de casi ocho años“, arremetió Otiz.

“Es un ladrón porque nadie se mete a robarle a su casa a otra persona. Después le manda un mensaje a su compañero donde le dice que lo disculpe porque se metió a robar a la casa de él“, cerró el jerarca de los emplumados, llevando la polémica a un punto de no retorno.

