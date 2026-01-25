Es tendencia:
Salió de Olimpia, lo querían en Costa Rica, pero un club de Honduras les ganó el fichaje

El futbolista estuvo entrenando con un club en Honduras y surgieron ofertas de Costa Rica, pero que tampoco lo convencieron. Ahora tiene nuevo destino.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Edwin Solani Solano estaría cerca de unirse a un nuevo club en Honduras. Foto: X Olimpia.
El futuro de Edwin Solani Solano, exjugador de Olimpia, está cerca de definirse luego de semanas de rumores que lo ubicaban incluso en el fútbol de Costa Rica. Pero el jugador ya tendría definido su futuro.

La información del periodista Fernando Romero señala que Edwin Solani Solano se uniría al Juticalpa de la Liga Nacional de Honduras para el torneo Clausura que recién inició.

“Solani Solano en la órbita de Juticalpa FC. El club olanchano está interesado en firmar al ex atacante de Olimpia que estuvo entrenando en Platense en los últimos días”, escribió el periodista Fernando Romero de Deportes TVC.

“Estamos muy cerca, el plan es firmarlo hoy mismo”, dijo una fuente, según indicó Romero en sus cuentas de redes sociales.

Estuvo entrenando con Platense

Cabe recordar que, Solani Solano estuvo entrenando con el Platense de Puerto Cortés, luego que él le solicitara permiso al entrenador Raúl Cáceres con quien posee una buena relación.

Se esperaba que al estar entrenando con el club celasio, llegara a reforzarlo, pero finalmente no hubo ni negociación ni acuerdo para hacerse de los servicios del habilidoso extremo.

Entre tanto, otros reportes aseguraban que Solani Solano se convertiría en nuevo legionario ante el interés de un club en Costa Rica del cual no revelaron el nombre.

