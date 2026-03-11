Confirmado ante la FIFA: Thomas Christiansen manda una decisión sobre su futuro en Panamá tras el Mundial 2026

Thomas Christiansen sigue trabajando de lleno en la planificación de la Selección de Panamá para las semanas previas al Mundial de 2026, enfocado en preparar al equipo de la mejor manera antes del arranque de la cita mundialista.

Aun así, el técnico de 52 años también empieza a mirar más allá de la Copa del Mundo y a reflexionar sobre el siguiente paso en su carrera. Sobre este escenario, el DT tuvo unas palabras sobre su futuro en la Selección de Panamá.

¿Qué dijo Thomas Christiansen sobre su futuro en Panamá?

Thomas Christiansen aseguró en una entrevista para la FIFA que se siente plenamente identificado con Panamá y agradecido por el cariño que ha recibido durante su etapa al frente de la selección.

“Me siento súper unido al país, muy agradecido por ese cariño que hemos recibido. Si las cosas salen bien y te sientes a gusto es motivo para quedarse. El vínculo es tal que estamos tramitando el pasaporte panameño”, aseveró Christiansen.

Thomas Christiansen al mando de la Selección de Panamá – Getty

“Muchos ya dicen que somos panameños, pero además de serlo de boca queremos serlo de espíritu y de papeles“, comentó Thomas Christiansen en una entrevista para la FIFA.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

El primer rival de la Selección de Panamá en el Mundial 2026 será Ghana. El duelo está programado para el 17 de junio, a las 6:00 p.m. (hora panameña), en el BMO Field de Toronto, Canadá.

