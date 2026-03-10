Es tendencia:
A Marco Ureña le dieron a elegir entre Alajuelense y LAFC y dejó una advertencia que impacta a la Liga: “No tengo dudas”

Con pasado en Alajuelense y LAFC, Marco Ureña no dudó en dejar una advertencia clara en la previa de la Concachampions.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Alajuelense tendrá este martes un reto de altísimo nivel cuando se mida al LAFC en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

En la previa, la serie se perfila como una de las más exigentes para un club centroamericano, tanto por el peso del rival como por la dificultad que representa enfrentarse a un equipo con gran jerarquía.

En medio de ese panorama, Marco Ureña fue consultado sobre a cuál equipo ve mejor parado entre Alajuelense y LAFC, y su respuesta dejó un mensaje de alerta para el cuadro rojinegro.

¿Qué dijo Marco Ureña sobre el cruce entre Alajuelense y LAFC en Concachampions?

Marco Ureña no dudó y, en medio de la previa del duelo entre Alajuelense y LAFC por la Concachampions, dejó claro que el conjunto angelino será un rival de muchísimo cuidado para la Liga.

La verdad es que LAFC a mí me marcó en lo que fue en mi carrera y que fue una experiencia nueva en un equipo que prácticamente no existía, sin afición y nosotros los jugadores éramos los responsables de hacer crecer todo eso alrededor del club“, comentó Marco Ureña en una entrevista con el periodista Mauricio Quesada desde Columbia Deportiva.

Es un club con mucha proyección, destinado a ser grande. Así lo está demostrando en la MLS con muchos profesionales en donde el único resultado es ganar y en esta Concachampions irán por el título, van a competir fuerte, no tengo dudas“, finalizó.

Los registros de Marco Ureña con Alajuelense y LAFC

Ureña conoce de primera mano a los dos clubes que hoy acaparan la atención, ya que defendió tanto la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense como la de Los Ángeles FC.

Con la Liga tuvo un paso mucho más amplio y productivo, al registrar 110 partidos, 22 goles y 13 asistencias, mientras que con LAFC disputó 19 encuentros, marcó 2 goles y dio 5 asistencias.

