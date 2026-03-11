Clasificación en peligro: Concacaf hace oficial la advertencia que podría dejar a Alajuelense fuera de la Concachampions 2026

La Liga Deportiva Alajuelense sacó un resultado valioso en su visita a LAFC al empatar 1-1 en el juego de ida de los octavos de final de la Concachampions. El conjunto rojinegro, dirigido por Machillo Ramírez, mostró personalidad en un escenario exigente y logró irse al frente antes del descanso con un tanto de Alejandro Bran al minuto 44.

Para la segunda parte, el equipo angelino reaccionó y encontró el empate por medio de Denis Bouanga al 56, dejando la serie abierta para el compromiso de vuelta

No obstante, en medio de ese buen resultado, Concacaf hizo oficial una advertencia que podría complicar el panorama de Alajuelense para la vuelta y por ende su participación en esta Concachampions.

La advertencia desde Concacaf para Alajuelense en Concachampions

Concacaf dio a conocer las estadísticas que dejó el partido de ida entre LAFC y Alajuelense, y los números reflejan un claro dominio del conjunto angelino, especialmente en apartados como la posesión, los pases y, sobre todo, los remates.

Los números reflejan un claro dominio de Los Angeles FC, que controló el 76 % de la posesión, realizó 28 remates y ejecutó 10 tiros de esquina, frente a apenas 4 disparos del conjunto rojinegro.

Washington Ortega fue una de las grandes figuras al sostener el empate. Sin embargo, si un escenario similar se repite en el partido de vuelta, la presión constante del equipo angelino podría terminar inclinando la balanza. Más allá que el gol de Alajuelense como visitante entra también en la ecuación final camino a los cuartos de final.

Los registros que dejó el partido de ida entre LAFC vs. Alajuelense – Concacaf

Alajuelense vs. LAFC: cuándo se juega la vuelta de octavos en Concachampions

La vuelta entre la Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) y LAFC (Estados Unidos) por los octavos de final de la Concachampions se disputará el próximo martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. hora costarricense desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

