Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concachampions

Clasificación en peligro: Concacaf hace oficial la advertencia que podría dejar a Alajuelense fuera de la Concachampions 2026

Alajuelense sacó un importante resultado ante LAFC como visitante en la Concachampions, pero el panorama no es tan bueno como parece.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Concacaf hace oficial la advertencia que podría dejar a Alajuelense fuera de la Concachampions
© AlajuelenseConcacaf hace oficial la advertencia que podría dejar a Alajuelense fuera de la Concachampions

La Liga Deportiva Alajuelense sacó un resultado valioso en su visita a LAFC al empatar 1-1 en el juego de ida de los octavos de final de la Concachampions. El conjunto rojinegro, dirigido por Machillo Ramírez, mostró personalidad en un escenario exigente y logró irse al frente antes del descanso con un tanto de Alejandro Bran al minuto 44.

Para la segunda parte, el equipo angelino reaccionó y encontró el empate por medio de Denis Bouanga al 56, dejando la serie abierta para el compromiso de vuelta

No obstante, en medio de ese buen resultado, Concacaf hizo oficial una advertencia que podría complicar el panorama de Alajuelense para la vuelta y por ende su participación en esta Concachampions.

Lo dice Concacaf: Alajuelense recibe la notificación más celebrada tras el partido contra LAFC en Concachampions

ver también

Lo dice Concacaf: Alajuelense recibe la notificación más celebrada tras el partido contra LAFC en Concachampions

La advertencia desde Concacaf para Alajuelense en Concachampions

Concacaf dio a conocer las estadísticas que dejó el partido de ida entre LAFC y Alajuelense, y los números reflejan un claro dominio del conjunto angelino, especialmente en apartados como la posesión, los pases y, sobre todo, los remates.

Imagen
Liga Deportiva Alajuelense

Los números reflejan un claro dominio de Los Angeles FC, que controló el 76 % de la posesión, realizó 28 remates y ejecutó 10 tiros de esquina, frente a apenas 4 disparos del conjunto rojinegro.

Publicidad

Washington Ortega fue una de las grandes figuras al sostener el empate. Sin embargo, si un escenario similar se repite en el partido de vuelta, la presión constante del equipo angelino podría terminar inclinando la balanza. Más allá que el gol de Alajuelense como visitante entra también en la ecuación final camino a los cuartos de final.

Los registros que dejó el partido de ida entre LAFC vs. Alajuelense – Concacaf

Los registros que dejó el partido de ida entre LAFC vs. Alajuelense – Concacaf

Publicidad

Alajuelense vs. LAFC: cuándo se juega la vuelta de octavos en Concachampions

La vuelta entre la Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) y LAFC (Estados Unidos) por los octavos de final de la Concachampions se disputará el próximo martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. hora costarricense desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

Datos claves

  • Dominio estadístico de LAFC: Los números del partido muestran una clara superioridad de LAFC, con 76 % de posesión, 28 remates, 826 pases y 10 tiros de esquina, frente a apenas 4 disparos de Alajuelense.
  • Washington Ortega fue figura: El arquero rojinegro fue determinante para sostener el 1-1 en Los Ángeles, respondiendo ante la gran cantidad de llegadas del equipo estadounidense.
  • Advertencia para la vuelta: Si en el segundo partido se repite un escenario similar, con tanta presión ofensiva de LAFC, Alajuelense podría no tener la misma fortuna y el dominio angelino podría reflejarse finalmente en el marcador.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense no lo esperaba: Alejandro Bran marcó un golazo a LAFC y esto sucedió con Honduras
Honduras

Alajuelense no lo esperaba: Alejandro Bran marcó un golazo a LAFC y esto sucedió con Honduras

Rolando Fonseca comparó al Machillo Ramírez con Jeaustin Campos: “Desastroso”
Liga Deportiva Alajuelense

Rolando Fonseca comparó al Machillo Ramírez con Jeaustin Campos: “Desastroso”

Alajuelense recibe la notificación más celebrada tras el partido contra LAFC
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense recibe la notificación más celebrada tras el partido contra LAFC

Presidente de Águila acusa a Sebastián Julio de cometer este grave delito y fugarse del país
El Salvador

Presidente de Águila acusa a Sebastián Julio de cometer este grave delito y fugarse del país

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo