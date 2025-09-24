Acá está la prueba: apareció el video con la burla de Motagua a Alajuelense que más disfrutan en Saprissa

Motagua sacó un gran triunfo en los cuartos de final de la ida en la Copa Centroamericana. Un gol de Mathías Vázquez le dio la victoria histórica por primera vez ante los Manudos en su casa.

Tras el partido, el Ciclón salió muy fortalecido, lo que nadie esperaba era que el nombre de Saprissa apareciera en el Alejandro Morera Soto.

Al final si terminó apareciendo, pero para burlarse de su rival, en este caso Alajuelense.

El arquero de Motagua‘ Luis Ortíz, fue captado por un video aficionado diciendo “Ellos no son Saprissa, nadie mete”.

Esto ha indigando a cierto sector de la afición Manuda que exige a sus jugadores tengan una reacción para la vuelta el próximo martes 30 de septiembre.

Sebastián Cardozo también se unió a Luis Ortíz, pero respeta más a Alajuelense

“Nosotros el máximo respeto con Alajuela, es un gran rival como te dije, es el bicampeón, no podemos faltarle al respeto. Obviamente no son Saprissa, ellos son un equipo, aquel es otro, nosotros veníamos a hacer nuestro trabajo. Somos Motagua, un equipo grande de Centroamérica”, comentó.

El que no contuvo su respuesta fue Washington Ortega, el arquero de Alajuelense le respondió a Ortíz y sus palabras.

“Eso lo dejo para motivarnos nosotros cuando nos toque ir allá, ellos seguramente saben nuestra situación en el torneo local, que nuestra gente es muy exigente y creo que lo llevan por ahí también. Desde que yo llegué acá nada ha sido fácil, siempre es cuesta arriba y este partido ante Motagua será un reto más para nosotros“.

El duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 entre Motagua y Alajuelense se jugará el próximo martes 30 de septiembre a partir de las 8:00 p.m..

