Municipal da noticia que ilusiona a sus aficionados para buscar la remontada contra Antigua en la final del Apertura 2025

Con el respaldo de tres marcas patrocinadoras, Municipal anunció este viernes la habilitación de su esperada FanZone, una alternativa pensada para los aficionados que no lograron adquirir boleto para la final en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, y que ahora podrán vivir la fiesta roja desde el Expo Center de Tikal Futura, en la zona 11 capitalina.

A través de sus redes sociales, el club escarlata invitó a toda su hinchada a sumarse a esta experiencia especial. “Mañana todos a la #FanZone en el Expo Center de Tikal Futura. Comida, bebidas, música, transmisiones en vivo y muchas sorpresas, en un ambiente familiar”, publicó el Mimado de la Afición, reforzando el carácter festivo del evento.

Según la información oficial, el costo de ingreso a la FanZone será de 25 quetzales por persona, mientras que los menores de 10 años podrán ingresar de manera gratuita, una medida que busca fomentar la asistencia familiar y el acompañamiento de nuevas generaciones de aficionados rojos.

Municipal también detalló que las puertas se abrirán a partir de las 16:00 horas, permitiendo a los hinchas llegar con antelación para disfrutar de las distintas actividades previas al partido, que incluyen música, alimentos, bebidas y la transmisión en vivo del encuentro decisivo.

Aunque el club no ha confirmado la cantidad exacta de boletos disponibles para esta FanZone, en eventos similares la capacidad ha rondado los cinco mil aficionados, por lo que se espera una importante presencia de seguidores escarlatas alentando a su equipo desde este punto alterno.

Municipal confía en la remontada

Esta será la tercera FanZone organizada por Municipal en instancias finales. La primera se realizó durante el Clausura 2024, cuando los rojos conquistaron su título 32 ante Deportivo Mixco y celebraron junto a su gente en el Parque de la Industria.

La segunda fue en el Clausura 2025, en el Fórum Majadas, y ahora, en esta nueva final, el Expo Center de Tikal Futura volverá a teñirse de rojo en una muestra más del incondicional apoyo de la afición.