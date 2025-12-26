Municipal da noticia que le podría dar ventaja para buscar la remontada en la final contra Antigua

Municipal cerró este viernes por la noche su preparación en el estadio Manuel Felipe Carrera, afinando los últimos detalles de cara al partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025, en el que enfrentará a Antigua GFC este sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas.

El entrenamiento tuvo un ingrediente especial con la presencia de la afición escarlata, que llegó en buen número para realizar el tradicional banderazo, brindando su aliento al plantel en un momento clave, tomando en cuenta que el equipo llega con la presión de estar abajo en el marcador global por 2-0.

Dentro de las buenas noticias para el cuerpo técnico de Mario Acevedo, destaca la recuperación del mediocampista cubano Yunior Yuri Pérez, quien dejó atrás la lesión sufrida en la vuelta ante Deportivo Achuapa y apunta a ser parte de la lista de convocados para el decisivo compromiso.

Pérez no pudo estar en el juego de ida disputado el pasado domingo ante los coloniales, por lo que su retorno representa una alternativa importante en el mediocampo, tanto por su dinámica como por su capacidad para generar juego en momentos de alta exigencia.

Jugadores en duda para Municipal

No todo es certeza en el campamento rojo, ya que el defensor central Darwin Torres es duda y tiene pocas posibilidades de llegar al encuentro, tras salir lesionado en el primer partido de la serie. De igual forma, el caso de César Archila se evaluará hasta el último momento, antes de definir la convocatoria final.

Municipal se mantiene concentrado desde ayer y con el objetivo claro de remontar la serie. Con el 2-0 a favor de Antigua, los escarlatas necesitan ganar por tres goles para levantar la corona número 33, o al menos imponerse 2-0 para forzar los tiempos extra y soñar con una noche histórica junto a su gente.