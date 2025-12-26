Es tendencia:
Confirmado: Alex López se olvida de Olancho FC y ficha por impensado club de Centroamérica

El hondureño no seguirá más en el fútbol catracho y ha sorprendido al fichar por este equipo de Centroamérica.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Alex López tiene nuevo equipo en Centroamérica.
Alex López no jugará más en Honduras. El futbolista de 33 años ha dicidido marcharse de nuevo del país para seguir mostrando su calidad en Centroamérica.

Será la cuarta vez que López salga para ser legionario, antes ya jugó en el Houston Dynamo (Estados Unidos), Al-Khaleej (Arabia Saudita) y Alajuelense (Costa Rica).

Alex López tiene nuevo equipo en Centroamérica

Ahora el volante ha decidido fichar por el Sporting FC de Costa Rica, volviendo así a una liga donde es muy recordado y querido por su buen fútbol.

Álvaro de la Rocha ha confirmado la información y asegura que todo está acordado para firma el contrato por un año.

“Alexander Agustín Lopez será nuevo futbolista de Sporting FC de Costa Rica.

El mediocampista llegará como agente libre tras finalizar contrato con Olancho FC.

Todo acordado. Contrato por un año con opción a extender por una campañas más”.

López volverá a ser legionario y se marcha del Olancho FC donde llegó a príncipios de 2024 y donde dejó 12 goles en 62 partidos disputados.

Con esto, López llega a tomar el puesto que dejó el otro hondureño Alejandro Reyes que se fue del Sporting FC.

