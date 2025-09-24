Motagua pone de rodillas a Costa Rica e impacta a Concacaf: la notificación que llegó a Saprissa y Alajuelense

Si tenemos que hablar de un impacto inmediato en el fútbol tenemos que hacerlo de Javier López, entrenador del Fútbol Club Motagua que ha dado un giro enorme al club tras la salida de Diego Vázquez.
El español llegó el pasado 11 de agosto de 2025 y a día de hoy han pasado 44 días, seis semanas calenadiro y un poco más de mes y medio.
Ese es el tiempo que ha ocupado López para conseguir cosas que ni el aficionado más optimista de Motagua podía creer que iban a pasar y menos en la Copa Centroamericana.
El Ciclón de Javier ha puesto de rodilla a los equipos deCosta Rica en el último tiempo y niguno de los que ha enfrentado le ha podido ganar. Todo comenzó en su debut ante Cartaginés donde empató 0-0.
Siguió contro empate a cero contra Saprissa, este fue muy valioso ya que eliminaron al Monstruo en su propia casa. Un golpe que Javier López también ya había dado con el Antigua de Guatemala.
Lo más reciente e histórico que hizo fue ganarle aAlajuelense (0-1), un rival que Motagua nunca había vencido en Costa Rica. No solo es jugar bien, si no que romper con récords que nadie esperaba.
La cosa se pone aún mejor cuando encontramos que el Ciclón sigue invicto desde que López los dirige. Han disputado 10 partidos, ganaron cinco y empataron la misma cantidad de veces.
El impacto de Javier ha sido inmediato y la afición de Motagua está muy ilusionada con su proyecto de cara a competir la Copa Centroamericana y el torneo de la Liga Nacional de Honduras.
Todos los partidos de Javier López en Motagua
-Motagua vs Cartaginés (0-0) Empate
-Motagua vs Marathón (3-3) Empate
-Victoria vs Motagua (0-1) Triunfo
-Saprissa vs Motagua (0-0) Empate
-Motagua vs Real España (3-2) Triunfo
-Choloma vs Motagua (0-3) Triunfo
-Motagua vs UPNFM (3-3) Empate
-Platense vs Motagua (1-2) Triunfo
-Motagua vs Juticalpa (0-0) Empate
-Alajuelense vs Motagua (0-1) Triunfo