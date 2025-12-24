Entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric: el hondureño que brilla junto a estas figuras en plena navidad 2025

Es muy raro ver a un hondureño a la lado de tremendas leyendas de la actualidad. David Ruiz tiene el privilegio de jugar con Lionel Messi en el Inter Miami.

Wilson Palacios jugó a la par de Luka Modric en el Tottenham y así podemos ir encontrando ejemplos, pero ninguno que lo junte con las dos leyendas mencionadas y Cristiano Ronaldo.

ver también La Argentina de Messi golpea a Honduras previo al Mundial 2026 y la selección de Concacaf que fue beneficiada

Eso sí, hay un nombre que se ha resaltado mucho en las últimas horas y es el de Maynor Figueroa, leyenda de la selección de Honduras.

¿Qué tienen que ver Cristiano, Messi y Modric con Maynor Figueroa?

Pues Todo Deportes ha vuelto a presumir en sus redes sociales los datos de Transfermartk de los jugadores que más minutos han disputados en sus selecciones.

Maynor Figueroa se encuentra en el tercer lugar con 15,770 minutos disputos. Solo lo superna Lionel Messi (16,139) y Cristiano Ronaldo (17,926).

ver también No solo perdió la 41: Saprissa recibe la noticia desde Honduras que puede darle un duro golpe ante los ojos de Centroamérica

En cuarto lugar viene Gianluigi Buffon, el arquero de Italia cuenta con 15,295 y cierra el top cinco el croata Luka Modric con 15,173, este último sigue sumando al igual que Messi y Cristiano. Buffon y Maynor ya se retiraron.

Publicidad

Publicidad

Los futbolistas con más minutos disputados a nivel de selecciones

Cristiano Ronaldo 17,926

Lionel Messi 16,139

Maynor Figueroa 15,770

Gianluigi Buffon 15,295

Luka Modric 15,173