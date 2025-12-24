Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric: el hondureño que brilla junto a estas figuras en plena navidad 2025

Honduras ha recibido una muy buena noticia en plena navidad 2025 y es que una de sus leyendas aparece entre Entre Cristiano, Messi y Modric.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Honduras ha recibido una grata noticia en plena navidad 2025.
Honduras ha recibido una grata noticia en plena navidad 2025.

Es muy raro ver a un hondureño a la lado de tremendas leyendas de la actualidad. David Ruiz tiene el privilegio de jugar con Lionel Messi en el Inter Miami.

Wilson Palacios jugó a la par de Luka Modric en el Tottenham y así podemos ir encontrando ejemplos, pero ninguno que lo junte con las dos leyendas mencionadas y Cristiano Ronaldo.

La Argentina de Messi golpea a Honduras previo al Mundial 2026 y la selección de Concacaf que fue beneficiada

ver también

La Argentina de Messi golpea a Honduras previo al Mundial 2026 y la selección de Concacaf que fue beneficiada

Eso sí, hay un nombre que se ha resaltado mucho en las últimas horas y es el de Maynor Figueroa, leyenda de la selección de Honduras.

¿Qué tienen que ver Cristiano, Messi y Modric con Maynor Figueroa?

Pues Todo Deportes ha vuelto a presumir en sus redes sociales los datos de Transfermartk de los jugadores que más minutos han disputados en sus selecciones.

Maynor Figueroa se encuentra en el tercer lugar con 15,770 minutos disputos. Solo lo superna Lionel Messi (16,139) y Cristiano Ronaldo (17,926).

No solo perdió la 41: Saprissa recibe la noticia desde Honduras que puede darle un duro golpe ante los ojos de Centroamérica

ver también

No solo perdió la 41: Saprissa recibe la noticia desde Honduras que puede darle un duro golpe ante los ojos de Centroamérica

En cuarto lugar viene Gianluigi Buffon, el arquero de Italia cuenta con 15,295 y cierra el top cinco el croata Luka Modric con 15,173, este último sigue sumando al igual que Messi y Cristiano. Buffon y Maynor ya se retiraron.

Publicidad

Los futbolistas con más minutos disputados a nivel de selecciones

  • Cristiano Ronaldo 17,926
  • Lionel Messi 16,139
  • Maynor Figueroa 15,770
  • Gianluigi Buffon 15,295
  • Luka Modric 15,173
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Con Messi y James Rodríguez: Óscar Santis recibe una inesperada noticia
Guatemala

Con Messi y James Rodríguez: Óscar Santis recibe una inesperada noticia

La Selecta vs. Messi: El Salvador recibe una noticia soñada desde Argentina
El Salvador

La Selecta vs. Messi: El Salvador recibe una noticia soñada desde Argentina

Alajuelense y Cartaginés sueñan: esto debe pasar para que Messi juegue en Costa Rica
Costa Rica

Alajuelense y Cartaginés sueñan: esto debe pasar para que Messi juegue en Costa Rica

El motivo por el que Freddy Góndola no continuó en el futbol de Guatemala con Xelajú MC
Guatemala

El motivo por el que Freddy Góndola no continuó en el futbol de Guatemala con Xelajú MC

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo