Sorpresa a horas de la final: Mario Acevedo toma una inesperada decisión en Municipal antes de enfrentar a Antigua

Municipal se jugará una parada durísima con Antigua GFC por la final de vuelta del Torneo Apertura 2025. El equipo rojo cayó 2-0, por lo que deberá remontar esta historia en su propia casa. No le sobran opciones para tomar su camino.

Ante la inminente posibilidad de alcanzar la estrella 33 y superar así el número obtenido por Comunicaciones, la afición escarlata está emocionada. Si bien el resultado adverso significó un golpe, lo último que se pierde son las esperanzas.

Para que el líder de la tabla actual pueda derrotar al vigente campeón, el director técnico Mario Acevedo se vio obligado a realizar una serie de modificaciones. Las mismas son tan imprescindibles como inesperadas. Un volantazo de tiempo final.

Braulio Linares será el arquero de Municipal para la segunda final contra Antigua

Según confirmó el periodista Juan Carlos Gálvez, la alineación de Municipal está lista para buscar la hazaña. Necesitan hacerse con una abultada victorias, con un mínimo de 2-0 para forzar la definición por penales. El camino es cuesta arriba.

El reportero Marlon “Pirulo” Puente reveló a través del medio Pasión Roja que el arquero para el partido de vuelta de la final será Braulio Linares. En la temporada, el guardametas atajó 16 partidos, recibió ocho goles y tuvo nueve vallas invictas.

Linares entrará en lugar de Kenderson Navarro, responsable de uno de los tantos que convirtió el conjunto aguacatero durante el enfrentamiento de ida. Su falta de seguridad le costó el puesto de cara al cotejo que lo definirá todo para ellos.

¿Cuándo se juega la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de Guatemala?

Municipal jugarán contra Antigua GFC por el juego de vuelta de esta final del Torneo Apertura 2025. Será en el Estadio Manuel Felipe Carrera, desde las 18.00 horas de Guatemala, 19.00 horas de Panamá y 20.00 hora ET de Estados Unidos.