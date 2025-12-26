Es tendencia:
Alajuelense

“Irá al quirófano”: Alajuelense recibe la noticia que tanto afecta a una de sus máximas figuras tras conseguir la 31

Antes del 2026, una de las principales figuras de la 31 en la Liga se somterá a una cirugía y deberá recuperarse para el nuevo campeonato.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

La figura manuda estará ausente por algunos días.
© Prensa LDALa figura manuda estará ausente por algunos días.

Este 2026 será importante para uno de los autores principales de la 31 que levantó hace algunos días la Liga Deportiva Alajuelense. No por lo futbolístico, sino por su estado de salud, el cual tiene preocupado a los manudos tras el mensaje que dio a conocer.

Después de gritar campeón en el campeonato nacional, Óscar Ramírez asistirá al quirófano para tratar un problema que lo tiene a maltraer desde antes de su regreso a Alajuela.

Irá al quirófano“, confirmó La Nación sobre lo que tendrá que hacer el Machillo Ramírez tras finalizar el Apertura 2025. El propio entrenador lo había dicho en una entrevista con el nuevo programa de Wilmer López y el periodista Antonio Alfaro.

¿Por qué Machillo Ramírez será operado?

Tengo una hernia que tengo que operarme para poder reintegrarme al tema físico de gimnasio y poder ser un poco más dinámico, que es una de las cosas que más extraño“, había revelado el DT sobre el problema que lo obligará a pasar por una cirugía.

Precisamente estos problemas del Machillo pasan por una irregularidad en el estómago: “Aparecí con una gastritis ahí media jodida y el doctor me dijo que tenía que cuidarme, porque tenía mucha incidencia de poder tener cáncer de estómago. Entonces, he estado con esos temas, de control de comidas y de ser constante en las cinco comidas, cosa que no estaba haciendo allá en Hojancha”.

Machillo Ramírez pasará por el quirófano.

Además, el DT confesó que habla con sus jugadores para que disfruten la corta edad que tienen ahora: “Yo les digo a los muchachos ojo, que la vida en la que están ustedes es muy bonita, uno ve cosas, pero llega un momento en el que llegás a los 50 y después de ahí empieza una bajadita jodida y después de los 60 cada vez es más fuerte la bajada”.

