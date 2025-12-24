Es tendencia:
Honduras

Alberth Elis hace oficial el anuncio que ilusiona a Honduras de cara al 2026

Alberth Elis sigue creciendo en el mundo del fútbol, aunque las cosas no estén saliendo dentro del terreno de juego.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Alberth Elis ha hecho oficial el nuevo anuncio de su equipo.
Alberth Elis ha hecho oficial el nuevo anuncio de su equipo.

Alberth Elis salió de Olimpia para volver a Europa, pero su retorno al Viejo Continente no se ha dado como el hondureño quería, ya que en el C. S. Marítimo de la Segunda División de Portugal no está teniendo la actividad que quiere.

A pesar de eso, el catracho no ha bajado los brazos y continúa con el proyecto que comenzó hace un tiempo, Panteras FC.

Elis, aprovechando sus vacaciones de navidad 2025, anunció sus nuevas camisetas que hizo Nike de Panteras FC, equipo del que Alberth fundó para ayudar a jóvenes a crecer en el fútbol.

Alberth Elis presenta las nuevas camisas Panteras FC con Nike

“¡Estamos Estrenando nueva Piel!

Panteras FC no es solo un equipo de fútboles un proyecto social dedicado a brindar oportunidades a jóvenes talentosos de bajos recursos, promoviendo el desarrollo integral y la formación de valores.

Con el apoyo de marcas tan prestigiosas como Nike y Sportline en nuestra causa destaca la importancia y el impacto positivo de nuestro trabajo en la comunidad que también inspirará a otros jóvenes a seguir sus sueños en el deporte”.

