Alberth Elis hace oficial el anuncio que ilusiona a Honduras de cara al 2026

Alberth Elis salió de Olimpia para volver a Europa, pero su retorno al Viejo Continente no se ha dado como el hondureño quería, ya que en el C. S. Marítimo de la Segunda División de Portugal no está teniendo la actividad que quiere.

A pesar de eso, el catracho no ha bajado los brazos y continúa con el proyecto que comenzó hace un tiempo, Panteras FC.

ver también Entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric: el hondureño que brilla junto a estas figuras en plena navidad 2025

Elis, aprovechando sus vacaciones de navidad 2025, anunció sus nuevas camisetas que hizo Nike de Panteras FC, equipo del que Alberth fundó para ayudar a jóvenes a crecer en el fútbol.

Alberth Elis presenta las nuevas camisas Panteras FC con Nike

“¡Estamos Estrenando nueva Piel!

Panteras FC no es solo un equipo de fútboles un proyecto social dedicado a brindar oportunidades a jóvenes talentosos de bajos recursos, promoviendo el desarrollo integral y la formación de valores.

ver también La Argentina de Messi golpea a Honduras previo al Mundial 2026 y la selección de Concacaf que fue beneficiada

Con el apoyo de marcas tan prestigiosas como Nike y Sportline en nuestra causa destaca la importancia y el impacto positivo de nuestro trabajo en la comunidad que también inspirará a otros jóvenes a seguir sus sueños en el deporte”.

Publicidad