“Negociaciones avanzadas”: Keylor Navas estaría cerca de dejar Pumas para reforzar a un gigante de Sudamérica

Keylor Navas se encuentra disfrutando de sus vacaciones tras finalizar su primer semestre como guardameta de los Pumas de la UNAM, equipo con el que fue eliminado del Torneo Apertura 2025 en la etapa del Play-In.

El contrato del histórico portero de 39 años se extiende hasta junio del 2026 y el propio tico aseguró sentirse cómodo en el conjunto universitario. A pesar de todo esto, en Sudamérica se acaba de encender un rumor que lo vincula con un gigante del fútbol colombiano.

¿Keylor Navas llega a Colombia?

Este miércoles 31 de diciembre, Diario Líbero, medio deportivo peruano con más de 289 mil seguidores en Instagram, sorprendió a todos al informar que el ex Real Madrid estaría cerca de cambiar de equipo.

“Keylor Navas tiene negociaciones avanzadas para ser nuevo arquero del América de Cali”, publicaron, añadiendo: “Keylor Navas podría ser otra de las grandes sorpresas en el #MercadoDePases de la #LigaBetPlay, pues tiene todo encaminado para defender al #AmericaDeCali en el 2026”.

La noticia es impactante, pero también invita a la cautela, ya que Líbero no reveló la fuente de la información. En caso de concretarse, sería un auténtico bombazo que sacudiría al mercado de fichajes americano.

América de Cali, un gigante cafetero

El América de Cali, fundado en 1927, es uno de los clubes más grandes y emblemáticos de Colombia. Apodados “Los Diablos Rojos”, nombre que surgió en 1936 por un periodista debido a su estilo intenso y la adopción del color rojo tras iniciar con una camiseta inspirada en Racing de Argentina, es una institución cargada de historia.

Con 15 títulos de liga, una época dorada en los años 80 y cuatro subcampeonatos de Copa Libertadores de América (aunque ni un solo trofeo), el club que juega como local en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero es un verdadero pilar del fútbol cafetero.