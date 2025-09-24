Es tendencia:
Motagua se burló de Alajuelense, lo comparó con Saprissa y la respuesta de Washington Ortega no le gustará a la afición manuda

Washington Ortega rompió el silencio luego del resultado en contra sufrido en contra ante Motagua por Copa Centroamericana.

Por Marcial Martínez

Washington Ortega con Alajuelense
La serie entre Motagua y Alajuelense ha subido de tono fuera de la cancha luego de las polémicas declaraciones del conjunto hondureño, que no dudó en comparar a la Liga con Saprissa y lanzar un dardo que encendió la conversación en el ámbito futbolero.

Ante esto, Washington Ortega salió al paso con una respuesta que no cayó del todo bien en la afición rojinegra, agregando más picante al cruce por la Copa Centroamericana en el partido de vuelta tras caer (0-1) en la ida.

¿Cuál fue la burla del Motagua con Alajuelense entrando en una comparación con Saprissa?

El arquero de Motagua, Luis Ortíz, dejó una declaración que generó eco tras la victoria frente a Alajuelense al afirmar que “ellos no son Saprissa”. El guardameta resaltó el respeto que tienen hacia la Liga por su condición de bicampeón, pero aclaró que cada club es distinto y que Motagua salió a cumplir con su trabajo.

“Nosotros el máximo respeto con Alajuela, es un gran rival como te dije, es el bicampeón, no podemos faltarle al respeto. Obviamente no son Saprissa, ellos son un equipo, aquel es otro, nosotros veníamos a hacer nuestro trabajo. Somos Motagua, un equipo grande de Centroamérica”, compartió.

¿Cuál fue la respuesta de Washington Ortega?

Washington Ortega respondió con mesura a las declaraciones desde Motagua, asegurando que esas palabras sirven como motivación extra para Alajuelense de cara al duelo de vuelta. El portero destacó que desde su llegada al club siempre han tenido que afrontar situaciones complejas y que nada ha sido sencillo

Washington Ortega – Liga Deportiva Alajuelense

Eso lo dejo para motivarnos nosotros cuando nos toque ir allá, ellos seguramente saben nuestra situación en el torneo local, que nuestra gente es muy exigente y creo que lo llevan por ahí también. Desde que yo llegué acá nada ha sido fácil, siempre es cuesta arriba y este partido ante Motagua será un reto más para nosotros“, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense vs. Motagua por la Copa Centroamericana?

El duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 entre Motagua y Alajuelense se jugará el próximo martes 30 de septiembre a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales del certamen regional.

