Ante los ojos de Alajuelense: esto hizo Concacaf con Mathías Vázquez tras poner a sufrir a Machillo Ramírez

51 años, 4 meses y un día después, Motagua volvió a ganar en Costa Rica. Lo hizo un gol de uno de los más jóvenes del plantel, Mathías Vázquez.

El famoso hijo de Diego puso la victoria 0-1 ante Alajuelense en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

ver también “No son Saprissa”: Motagua sorprende a Alajuelense con la comparación que más le duele al equipo del Machillo Ramírez

“La Aguja” como le dicen en Honduras, se metió en los libros de historia, ya que el único triunfo se había conseguido en 1974 cuando derrotaron a Sport Cartaginés en el “Fello” Meza, 2-0 con goles de Rubén Guifarro y Mario Blandón Artica.

Publicidad

Publicidad

Ahora Concacaf ha reconocido al hijo de Diego Vázquez con un premio que nadie esperaba por los pocos minutos que jugó.

¿Qué distinción le dio Concacaf a Mathías Vázquez?

“Mathías Vázquez marca el gol de la victoria y es el Jugador del Partido”, así lo hizo saber la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe.

Publicidad

“La Aguja” tiene soñando a todo Motagua con estar en las semifinales, aunque queda un partido de vuelta en Tegucigalpa.

Publicidad

Publicidad

Recordemos que Javier López no ha perdido un tan solo partido y le ha dado confianza a Mathías así como lo hacía su padre Diego Martín Vázquez.

La vuelta se va a jugar el próximo martes 30 de septiembre a las 8:00 de la noche. Alajuelense necesita ganar por cualquier marcador arriba de un gol para estar en la siguiente ronda.

Publicidad

Publicidad

ver también “Los mejores de Centroamérica”: Mathías, el verdugo de Alajuelense sorprende y envía mensaje a Diego Vázquez

Motagua con cualquier victoria y/o empate está en la siguiente ronda. Perder por cualquier marcador arriba de un gol los deja fuera por tantos de visitante.

Tweet placeholder