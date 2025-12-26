Es tendencia:
Comunicaciones se despide de Iván Franco Sopegno y ya tiene fecha para anunciar a su sustituto

Los albos finalmente comenzaron a tomar decisiones y lo harán con su nuevo técnico.

javier pineda

Por Javier Pineda

Los cremas sorprenderán con su decisión
Comunicaciones FC oficializó la noche de este viernes el cierre de una etapa más en su historia reciente, luego de confirmar que el técnico argentino Iván Franco Sopegno dejó la conducción del primer equipo y regresará a sus funciones habituales como responsable de las fuerzas básicas de la institución alba.

Fue candidato para dirigir a una Selección de Sudamérica y ahora está a un paso de ser el nuevo técnico de Comunicaciones

A través de un comunicado oficial, el club crema detalló: “El profesor Iván Franco Sopegno ha concluido su etapa al frente del primer equipo y retomará sus funciones como responsable de las fuerzas básicas del club”, cargo que ha desempeñado con responsabilidad, compromiso y profesionalismo, valores que fueron resaltados por la dirigencia.

La institución también agradeció el trabajo realizado por el estratega durante un momento complejo del semestre. “Su disposición para asumir la conducción del equipo en una etapa de transición fue una clara muestra de su vocación y entrega”, destacó Comunicaciones, reconociendo su aporte en el tramo final del Torneo Apertura 2025.

Comunicaciones anunciará a su nuevo entrenador

Con esta decisión, los albos entran de lleno en la búsqueda de un nuevo director técnico, el cuál será anunciado a más tardar este fin de semana y quien asumirá el mando del primer equipo de cara al Torneo Clausura 2026, certamen que dará inicio el miércoles 21 de enero. La directiva ya maneja varios nombres para ocupar el banquillo.

El principal candidato para tomar las riendas del equipo es el chileno Marco Antonio Figueroa, quien viene de dirigir a la Selección de Nicaragua y ya conoce la exigencia de entrenar a Comunicaciones, factor que juega a su favor en esta etapa decisiva para el club.

Giro inesperado: Iván Franco Sopegno conoce decisión de Comunicaciones que podría sentenciar su futuro

Sin embargo, no es el único nombre sobre la mesa. También aparece el argentino Sebastián Bini, un técnico conocedor del medio nacional y que recientemente no llegó a Xelajú MC, lo que abre la posibilidad de su regreso al fútbol guatemalteco, esta vez para liderar el proyecto crema en una temporada clave.

