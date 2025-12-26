“Estamos agradecidos”: Erick Lonnis confirma si Vladimir Quesada continuará o no en Saprissa

El Deportivo Saprissa atraviesa días de análisis profundo tras cerrar otra temporada sin títulos, un escenario que inevitablemente volvió a poner bajo la lupa el futuro del cuerpo técnico y, especialmente, la continuidad de Vladimir Quesada al frente del primer equipo.

En Tibás saben que la exigencia es máxima y que cada semestre sin campeonatos genera ruido interno y externo. En ese contexto, este jueves Erick Lonnis, presidente del Comité Deportivo morado, compareció en conferencia de prensa y fue contundente al despejar cualquier duda sobre el tema que más inquietaba a la afición: el futuro del entrenador.

¿Sigue o se va Vladimir Quesada de Saprissa?

El exguardameta confirmó que no habrá cambios en el banquillo y que Vladimir Quesada continuará al mando del equipo. Según explicó, el estratega aún tiene contrato vigente por seis meses más, por lo que el club respalda plenamente su proceso y descarta movimientos en el departamento técnico.

“A Vladi le queda todavía seis meses más. No va a haber cambios en el departamento técnico. Estamos agradecidos con Vladimir Quesada. Estos seis meses han sido durísimos”, expresó Lonnis, dejando claro que la institución valora el trabajo realizado en un periodo marcado por alta presión, resultados adversos y un entorno complejo.

Las palabras del dirigente buscan transmitir estabilidad y respaldo en un momento sensible para Saprissa, que ya piensa en el 2026 con la obligación de volver a competir al máximo nivel.

En Tibás entienden que el margen de error es mínimo, pero por ahora la apuesta está clara: Vladimir Quesada seguirá siendo el encargado de liderar el proyecto deportivo morado.