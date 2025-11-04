Sorpresa contra Panamá: la decisión de Luis Fernando Tena que nadie en Guatemala esperaba para jugarse la clasificación al Mundial 2026

Guatemala está cada vez más cerca de la última ventana de estas Eliminatorias al Mundial 2026, para disputar los dos partidos que restan. De conseguir triunfos en ambas presentaciones, cumplirá con su sueño histórico de estar en la gran cita.

La Bicolor está tercera en el Grupo A de Concacaf, mismo que tiene como líder a Surinam. El escolta es Panamá, con misma cantidad de puntos pero menos goles a favor. Para su lamento, El Salvador cierra el cuarteto y no depende de si mismo.

Luis Fernando Tena ultima detalles para que sus dirigidos vayan a por la heroica en los dos compromisos que tienen para el mes de noviembre. Por lesiones y una suspensión, debió hacer algunos cambios urgentes y obligados en su plantilla.

Luis Fernando Tena cambia el equipo para enfrentar a Panamá camino al Mundial

Las bajas en defensa son varias para Luis Fernando Tena. Según comentó Maxi Gregory Sports, parece que José Carlos Pinto “no puede jugar” las Eliminatorias Concacaf de noviembre. Nicolás Samayoa está suspendido y tampoco jugará.

Tras realizarse los estudios médicos necesarios, se determinó que Pinto padece un cuadro de tendinitis en el músculo bíceps femoral y en el músculo poplíteo. Su proceso de recuperación se encuentra hecho, pero en un 50% y no es suficiente.

Por eso mismo, el uno de los puestos en defensa estaba a dirimirse entre Carlos Salvador Estrada y José Ardón. Como se supo a través del último informe que se posteó en el canal Pizarra GT, el jugador de Antigua GFC se quedará con el lugar.

¿Cuándo juega Guatemala por las Eliminatorias al Mundial?

Guatemala cerrará su participación en la actual tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Lo hará con dos partidos. El primero será ante Panamá el día 13 de noviembre, mientras que el segundo se jugará con Surinam el 18 del mismo mes. Ambos enfrentamientos tendrán lugar en el Estadio Manuel Felipe Carrera.