Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

“No puede jugar”: Guatemala sufre una baja que complica a Luis Fernando Tena camino al Mundial 2026 y Panamá ya celebra

El entrenador necesita tomar una decisión urgente de cara a los partidos que se vienen camino al Mundial 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Guatemala sufrió una baja de último momento para el Mundial 2026.
© rrssGuatemala sufrió una baja de último momento para el Mundial 2026.

Guatemala se jugará todo en la venidera ventana de Eliminatorias al Mundial del 2026. Cuenta con la ventaja de definir en condición de local, situación de la que se espera que saque provecho. Pese a esto, las malas noticias no paran de llegar.

La Bicolor ocupa el tercer puesto del Grupo A. El mismo está liderado por su par de Surinam, mientras Panamá hace las veces de escolta, con misma cantidad de puntos pero menos goles a favor. Por último, El Salvador le da cierre al cuarteto.

El trabajo diario de Luis Fernando Tena lo llevó a analizar minuciosamente a cada uno de los futbolistas que piensa tener en su plantilla. Una de las confirmaciones recibidas recientemente hace tambalear sus planes. Se trata de José Carlos Pinto.

Alerta máxima en Guatemala: Luis Fernando Tena sufre por dos figuras que podrían perderse el duelo ante Panamá rumbo al Mundial 2026

ver también

Alerta máxima en Guatemala: Luis Fernando Tena sufre por dos figuras que podrían perderse el duelo ante Panamá rumbo al Mundial 2026

Guatemala sufre la baja de José Carlos Pinto en plenas Eliminatorias al Mundial 2026

Según dijo Maxi Gregory Sports, parece que José Carlos Pinto “no puede jugar” las Eliminatorias Concacaf de noviembre. No logró recuperarse de sus molestias en la rodilla izquierda, después de la contusión sufrida con la Selección Nacional.

Después de realizarse los estudios médicos necesarios, se determinó que Pinto padece un cuadro de tendinitis en el músculo bíceps femoral y en el músculo poplíteo. Su proceso de recuperación se encuentra hecho, pero en un 50%.

Si bien parecía que el plan de Luis Fernando Tena llegaría a buen puerto, no fue así para los integrantes del cuerpo médico de Guatemala. Su ausencia se sumará a la de Nicolás Samayoa, quien deberá cumplir con su suspensión por tarjetas.

Publicidad
Guatemala ultima detalles para las Eliminatorias al Mundial 2026: José Carlos Pinto quedaría fuera.

Guatemala ultima detalles para las Eliminatorias al Mundial 2026: José Carlos Pinto quedaría fuera.

¿Cuándo juega la Selección Nacional por las Eliminatorias al Mundial?

Guatemala cerrará su participación en la actual tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Lo hará con dos partidos. El primero será ante Panamá el día 13 de noviembre, mientras que el segundo se jugará con Surinam el 18 del mismo mes. Ambos enfrentamientos tendrán lugar en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Celso Borges se acordó de Choco Lozano: el mensaje que impacta a Honduras
Costa Rica

Celso Borges se acordó de Choco Lozano: el mensaje que impacta a Honduras

Golpe a Costa Rica: Piojo Herrera recibe la noticia que no quería escuchar
Costa Rica

Golpe a Costa Rica: Piojo Herrera recibe la noticia que no quería escuchar

Armando Cooper busca volver a Panamá y le mete presión a Christiansen
Panama

Armando Cooper busca volver a Panamá y le mete presión a Christiansen

Keylor Navas expone a los verdaderos responsables
Costa Rica

Keylor Navas expone a los verdaderos responsables

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo