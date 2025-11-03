Es tendencia:
Óscar Santis recibe la noticia que podría cambiar su futuro lejos de Guatemala: “En conversaciones”

Santis es una de las grandes figuras de la Liga Nacional, aunque podría irse ante un interés desde Sudamérica.

Por Juan Fittipaldi

El delantero de Antigua podría marcharse.
© AFPEl delantero de Antigua podría marcharse.

Desde su regreso a la Liga Nacional de Guatemala en enero de este 2025, Óscar Santis se ha transformado en uno de los mejores jugadores del campeonato doméstico. Se luce en Antigua GFC y además su vuelta le permitió estar muy cerca de la Selección de Guatemala.

El delantero chapín es también una de las principales figuras del seleccionado que dirige Luis Fernando Tena. En las Eliminatorias camino al Mundial 2026, marcó goles importantes que le dieron puntos valiosos a la Azul y Blanco, como los que anotó ante Panamá y El Salvador.

Frente a este gran presente futbolístico y una regularidad marcada por los buenos rendimientos, Óscar Santis recibió un interés desde Sudamérica para dejar la Liga Nacional.

“No es mejor que nadie”: Panamá provoca a Óscar Santis con la sentencia que indigna a Guatemala antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026

El equipo que está interesado en contratar a Óscar Santis

Según la información del periodista Víctor Benegas, el Melgar de Perú “estaría en conversacionescon su representante. La intención es que forme parte de la temporada 2026 en la que el cuadro peruano disputará la Copa Sudamericana.

Óscar Santis, tiempo atrás, había confirmado que dejaría Antigua GFC, aunque no sabía con certeza su destino: “Después de esto, me sentaré con mi representante para ver si vuelvo a Europa o me mandan a Sudamérica. Uno nunca sabe”.

El extremo de 26 años tiene contrato con los Panzas Verdes hasta junio de 2026, por lo que no sería una sorpresa su salida en el mercado de fichajes de enero. Ya tuvo una experiencia en Georgia durante un año y volvería a salir una vez que finalice el campeonato nacional.

