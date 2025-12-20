Es tendencia:
Qué pasa si Saprissa gana, empata o pierde ante Alajuelense por la final de vuelta del Apertura 2025

Estos son los resultados que necesita Saprissa para seguir soñando con la 41 ante Alajuelense y lo que dice el reglamento en caso de que haya otro empate.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Deportivo Saprissa llega este sábado al Morera Soto con la misión de aguar la fiesta de Liga Deportiva Alajuelense y extender la temporada hasta la Gran Final. El 2-2 en Tibás dejó la final totalmente abierta y el reglamento es claro: en esta instancia no cuenta el gol de visita ni la posición en la tabla, lo único que vale es lo que pasa en la cancha, con tiempos extra y penales en caso de ser necesario.

Eso sí, el equipo del “Macho” Ramírez tiene un comodín que pesa mucho: por haber terminado primero en la fase regular se ganó el derecho de jugar una Gran Final para definir al monarca del Apertura 2025. A continuación, los escenarios que pueden mantener vivo el sueño de la 41 para los dirigidos por Vladimir Quesada.

Qué pasa si Saprissa gana la final de vuelta

Para Saprissa, el único camino posible es el triunfo. Si logra derrotar a Alajuelense por cualquier marcador, ganará la segunda fase. Pero la historia no termina ahí: el reglamento obliga a disputar una Gran Final a ida y vuelta entre el monstruo y la Liga. El título nacional se definiría en esa nueva serie, con otro doble enfrentamiento de Clásico Nacional.

Qué pasa si Saprissa empata la final de vuelta

Con este escenario, la final entra en modo máximo suspenso. El empate en los 90 minutos llevaría al partido a una prórroga de media hora, con dos tiempos de 15’. Allí, Saprissa tendría una segunda oportunidad: si logra imponerse, prolongará la definición.

Pero si al final de los tiempos extra persiste el empate, todo se decidirá en los penales. Con un gane de la “S”, el efecto es el mismo: boleto a la Gran Final. Si pierde desde los doce pasos, el campeón del Apertura 2025 será Alajuelense.

Qué pasa si Saprissa pierde la final de vuelta

Si Saprissa cae en el Morera Soto, el desenlace es tajante: Alajuelense se convierte en campeón del Apertura 2025, sin necesidad de Gran Final. La Liga sería monarca del torneo en su totalidad y la temporada se cerraría esa misma noche en Alajuela con un tercer semestre al hilo sin alegrías para los morados.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver a Alajuelense vs. Saprissa por la final de vuelta del Apertura 2025?

  • Día: sábado 20 de diciembre de 2025
  • Hora: 7:00 p.m. (hora de Costa Rica)
  • Canal: FUTV
  • Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela
  • Torneo: Final de vuelta – Liga Promérica, Torneo Apertura 2025
