Guatemala

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Municipal vs. Achuapa por la semifinal de vuelta del Apertura 2025

La IA lanzó su pronóstico para el partido de vuelta entre Municipal y Achuapa: el global está 1-1 y Antigua GFC espera en la final.

Por Maximiliano Mansilla

¿Municipal o Achuapa? Este será el segundo finalista del fútbol guatemalteco según la IA.
¿Municipal o Achuapa? Este será el segundo finalista del fútbol guatemalteco según la IA.

En la semifinal restante del Torneo Apertura 2025 de Guatemala, la historia llega completamente abierta a El Trébol. Achuapa y Municipal igualaron 1-1 en la ida, en el Winston Pineda Gudiel, un resultado que dejó la sensación de que los cebolleros pudieron sacar mayor renta, pero que a la vez le dio a los rojos un gol y un empate muy valiosos fuera de casa.

De cara a la semifinal de vuelta, el reglamento de la Liga Nacional vuelve a pesar: no existe el gol de visitante y, si el global termina empatado, clasifica el equipo mejor ubicado en la fase regular, que en este caso es Municipal, líder del Apertura 2025 con 48 puntos y la mejor diferencia de gol del torneo.

Antigua GFC espera por el vencedor de esta serie en la gran final, luego de haber goleado este miércoles a Ac

La predicción de la IA: Municipal impone jerarquía y gana en El Trébol

Con los datos sobre la mesa —liderato de Municipal, localía en Estadio Manuel Felipe Carrera y ventaja reglamentaria en caso de empate—, la Inteligencia Artificial se inclina con fuerza por una clasificación roja. Achuapa ya dio el gran golpe al eliminar a Mixco en cuartos, pero aquí se cruza con el equipo más regular del campeonato.

"Es imposible": La queja de Nicolás Samayoa que sorprende a todos en Guatemala tras disputar las semifinales con Municipal

ver también

“Es imposible”: La queja de Nicolás Samayoa que sorprende a todos en Guatemala tras disputar las semifinales con Municipal

El resultado que ChatGPT ve como más probable es:

  • Victoria de Municipal 2-0 sobre Achuapa, con el conjunto escarlata dominando el trámite, aprovechando su pegada y controlando los intentos de reacción del visitante en el segundo tiempo.

Otros marcadores como un 2-1 o 1-0 también entran en el rango de resultados posibles, pero la IA mantiene el mismo desenlace: Municipal clasifica a la final del Apertura 2025, confirmando el favoritismo que se ganó desde la fase de clasificación.

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juega Municipal vs. Achuapa por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

  • Día: jueves 18 de diciembre de 2025
  • Hora: 20:00 p.m. (22:00 ET de Estados Unidos)
  • Estadio: El Trébol, Ciudad de Guatemala
  • Canal: Tigo Sports

