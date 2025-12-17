FIFA los considera: Honduras recibe el llamado que lo acerca al Mundial 2026

FIFA tiene casi todo listo para la Copa del Mundo 2026. Hay 42 de 48 selecciones clasificadas y a la espera de los repechajes también se ha anunciado otra noticia.

La selección de Honduras todavía está en vilo por el caso de Surinam, pero todo indica que no habría modificación para el partido de repechaje ante Bolivia, el tema se ha apagado en los últimos días.

Hasta nuevo aviso, Honduras se mantendrá como eliminada del Mundial 2026, al menos su selección, porque FIFA ha considerado a cuatro miembros del país catracho para que estén en Estados Unidos, México y Canadá.

Ya hace unos días se confirmó que Said Martínez fue nombrado por Honduras para un curso de formación de cara al Mundial, pero no estará solo.

FIFA consideró a otros árbitros hondureños para el Mundial 2026

Desde Honduras, el analista arbitral, Reynaldo Salinas detalló en el programa La Noche del Gol de Deportes TVC que Said estará acompañado por los asistentes Christian López y Walter López fueron convocados para los cursos de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Esta capacitación se llevará a cabo el 12 y el 18 de enero en Río de Janeiro, Brasil. Honduras tiene buenas posibilidades de que sus asistentes estén.

Christian López, Said Martínez y Walter López serán los árbitros de Honduras que peleen su boleto al Mundial 2026.

Said Martínez por ejemplo, ya estuvo en el Mundial de Qatar 2022 como cuarto árbitro, no le dieron la chance de estar como principal y en este 2026 quiere su revancha personal.

¿Cómo elige FIFA los árbitros para el Mundial 2026?

El curso de Río servirá para evaluar uestiones de campo, condición física, videoanálisis y simulaciones de situaciones reales de partido.

Una vez completada la capacitación, FIFA tomará la decisión de elegir quién pasó la prueba. Esto bajo la mirada atenta del histórico árbitro Pierluigi Collina.