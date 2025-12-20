Es tendencia:
Panamá lo celebra: José Rodríguez recibe la noticia que lo lleva a la cima de la Liga MX

José Luis Rodríguez consiguió subirse a lo más alto de la Liga MX e ilusionó a todos en Panamá.

Por Juan Cruz Russo

José Luis Rodríguez llegó a lo más alto de la Liga MX e ilusiona a todos en Panamá.
Panamá conoció la noticia que colocó a José Rodríguez en la cima de la Liga MX, tras una destacada temporada. El futbolista finalizó su año con varias cuestiones a tener en consideración sobre su carrera. Muchas de ellas impactarán en su futuro.

José Luis Rodríguez llegó al FC Juárez a mediados del corriente 2025, procedente del Estrella Roja de Belgrado. Desde su llegada, disputó un total de 21 partidos, en los que convirtió dos goles y otorgó cuatro asistencias. Jugó 1597 minutos.

Recientemente, un informe demostró que Rodríguez cumplió su meta de subirse a lo más alto del fútbol mexicano. Se encuentra muy por encima de sus colegas, entre los que está el campeón mundial Ángel Correa, jugador de Tigres UANL.

Panamá lo celebra: José Luis Rodríguez es el futbolista más regateador de la Liga MX

Según el último informe de Sofascore, José Luis Rodríguez completó un total de 46 regates solamente en el Torneo Apertura 2025. Esto lo llevó a liderar la tabla de dicha estadística, por encima del argentino Ángel Correa con 42 jugadas.

Allan Saint-Maximin del América quedó en el tercer puesto del conteo con 35, por delante de Diego Lainez, quien llegó a 31 también con la camiseta de Tigres. Nicolás Castro es quien cierra este ranking. Quedó quinto con sus 31 regates.

Gracias a su rendimiento, Cocobolo fue bien considerado por el director técnico Thomas Christiansen para representar a la Selección Nacional de Panamá. Con lo realizado en el corriente año, llegó a 66 presentaciones y ocho goles oficiales.

