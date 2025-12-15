No sólo Canadá: las otras dos selecciones que clasificaron al Mundial 2026 y quieren jugar contra Guatemala

El próximo año, la Selección de Guatemala será uno de los equipos que tendrá amistosos contra seleccionados que clasificaron al Mundial 2026. Como es habitual antes de cada Copa del Mundo, los distintos equipos quieren probar variantes contra países que no obtuvieron su boleto a la cita mundialista.

La Selección de Canadá es la primera a la que enfrentará el combinado dirigido por Luis Fernando Tena. Será el primer juego con su nuevo contrato, tras haber renovado el vínculo que finalizaba en diciembre de este año. Todo indica que se jugará en enero en la ciudad de Miami.

Sin embargo, no será la única participación de Guatemala frente a un seleccionado mundialista. Según expresó el presidente de la Federación, Gerardo Paiz, están buscando las opciones de la Azul y Blanco para la fecha FIFA del mes de marzo, la primera oficial del año.

Las dos selecciones mundialistas que quieren jugar contra Guatemala

De acuerdo a la información del medio Fútbol Quétzal, las selecciones de Corea del Sur y de Japón quieren jugar contra Guatemala en marzo del próximo año. En caso de confirmarse, estos encuentros amistosos serán más que importantes para el equipo chapín.

Una de las grandes prioridades que tiene Paiz como presidente es que Guatemala se mantenga dentro del top 100 del ranking FIFA. Como no pudo clasificar al Mundial 2026, necesita programar amistosos para que no sea superada por otros seleccionados.

Además, le será de gran ayuda a Luis Fernando Tena para preparar lo que será la Liga de Naciones Concacaf, que iniciará el próximo año después de la finalización del Mundial 2026. También es una vía importante para clasificar a la Copa Oro 2027.

