Honduras

Alexy Vega es notificado desde Estados Unidos con la respuesta sobre su fichaje por el Minnesota United

Alexy Vega ha sonado para reforzar al Minnesota United. El jugador ya ha recibido respuesta sobre su fichaje a la MLS.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Alexy Vega ya obtuvo una respuesta sobre el interés del Minnesota United.
La inminente salida de Joseph Rosales y su buen nivel que mostró durante estos últimos años, ha hecho que Minnesota United se fije en Honduras, o así trascendió en los días pasados.

Lo que se decía es que “Los Loons” reactivaron el interés por Vega, algo que si fue real, pero en 2024. Para este años todo ha cambiado.

La respuesta de Minnesota United a Alexy Vega

El periodista Andy Greder que trabaja para Pioneer Press, dario norteamerica, dio a conocer que Alexy Vega no está dentro de los planes de Minnesota.

“Dato curioso: Sobre Minnesota United y hondureños, no parece haber vínculos creíbles entre los Loons y el mediocampista Alexy Vega, según lo que escuchó el Pioneer Press el viernes por la mañana”, informó.

Con esto a Vega le queda claro que por ahora ya no interesa al Minnestota United, pero tampoco es que se descarta que regresen a buscarlo.

Alexy ha tenido una muy buena cantidad de goles, 12, en 18 partidos que ha disputado en el Apertura 2025. Es una de las figuras de Marathón.

Su sueño es salir de Honduras para jugar en el extranjero, a sus 29 sabe que una oportunidad de esas vale oro. Independientemente si Marathón es campeón o no, el volante tendrá ofertas.

Su contrato vence en diciembre de 2026 y si lo dejan ir solo será pagando su cláusula que es de alrededor de60 mil dólares. Comunicaciones de Guatemala lo tiene su radar.

