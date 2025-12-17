Es tendencia:
FIFA remata a Honduras: la enorme cantidad de millones que perdió tras no clasificar al Mundial 2026

FIFA dio a conocer los premios que dará a cada selección clasificada al Mundial 2026. Honduras se dio cuenta de lo que perdió.

La selección de Honduras ya sabe cuánto dinero perdió por no clasificar al Mundial 2026.
El Consejo de la FIFA aprobó este miércoles una contribución finaciera récord para la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La confirmado es que se repartirán 727 millones de dólares a todas las selecciones participantes, entre ellas Panamá y Haití, clasificadas por Concacaf.

Esto se traduce como un 50% más que para Qatar 2022. El campeón del Mundial se llevará 50 millones de dólares.

La mayor parte de este dinero se pagará como premio a las 48 selecciones clasificadas. El Subcampeón 33 millones, el tercero 29 millones y el cuarto 27 millones.

Los clasificados del quinto al octavo percibirán 19 millones; los del noveno al decimosexto 15 millones; los que acaben entre el 17 y el 32,11 millones; los que concluyan entre el 33 y el 48,9 millones.

El dinero que perdió Honduras por no ir al Mundial 2026

De igual forma, cada equipo con boleto recibirá un millón y medio para cubrir gastos de preparación. Por ejemplo Panamá tiene grantizados 10,5 millones.

Justo esa fue la cantidad que perdió Honduras por lo clasificar a la Copa del Mundo 2026. Un dinero que habría caído muy bien para su economía. Tampoco Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua lo pudieron conseguir.

“La Copa Mundial también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad global del fútbol”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

