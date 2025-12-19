Es tendencia:
“Horas para que firme”: Saprissa recibe la noticia desde Panamá que confirma el destino de Tomás Rodríguez

Después de varias voces e informaciones, en Panamá dan a conocer dónde jugará Tomás Rodríguez.

Por Juan Fittipaldi

© Mario PoloEl futuro del panameño ya tiene lugar.

La novela de Tomás Rodríguez parece llegar a su fin después de las idas y vueltas. El delantero que está a préstamo en Monagas y que pertenece a Sporting San Miguelito es del gusto del Deportivo Saprissa, pero también del Olimpia de Paraguay.

En las últimas horas, en San Miguelito pudieron confirmar que había una gran posibilidad de que Rodríguez continuara su carrera en Saprissa. De hecho, esta conversación, según confesó el presidente, se dio antes del interés del equipo paraguayo.

Sin embargo, todo se frenó justamente por la postura que mostró Olimpia sobre el goleador de Monagas para contratarlo. Desde el círculo íntimo de Tomás Rodríguez, les seduce la idea de jugar en el fútbol paraguayo y poder ser parte de la Copa Sudamericana 2026.

Tomás Rodríguez elige entre Olimpia y Saprissa para el 2026

Finalmente desde Panamá, de las tierras del goleador, revelaron que el futuro de Rodríguez estará en el Olimpia. “Me confirmaron que Tomás Rodríguez va a ser nuevo jugador del Olimpia de Paraguay. Solamente faltan horas para que el jugador panameño firme con el cuadro paraguayo“, contó el periodista Gino Lasso en El Marcador.

La ilusión del futbolista y de su entorno siempre fue la de firmar con Olimpia una vez que apareció el equipo guaraní. De esta manera, Saprissa pierde la posibilidad de contratar al goleador que tenía en carpeta para afrontar el Clausura 2026.

El plan B que tiene Saprissa con el pase de Tomás Rodríguez caído

La otra alternativa que tiene el cuadro tibaseño también es panameña. Se trata de Jorlián Sánchez, la gran figura que tiene Plaza Amador, uno de los equipos revelaciones de la última Copa Centroamericana. En Panamá explicaron que si Rodríguez no llegaba, Sánchez sería refuerzo morado.

