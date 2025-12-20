Gerente de la Liga Nacional revela cuándo llegaría el VAR al fútbol de Guatemala: “Negociaciones avanzadas”

Guatemala se dispone a realizar una serie de cambios para la máxima categoría de su fútbol local. Uno de ellos, quizás el más importante, es la incorporación del VAR para los partidos de la Liga Nacional. Aspiran a un desarrollo transparente.

Este tema se convirtió en un debate reiterativo para las últimas dos temporadas. Desde que se anunció la aprobación de su implementación, se generó una gran expectativa entre los implicados a cada enfrentamiento. Su ausencia fue notoria.

Durante la Asamblea General que se dio en el organismo el viernes pasado, este asunto volvió a ocupar el centro de atención. También se abordó el calendario de el torneo próximo, las participaciones internacionales y la Selección Nacional.

Liga Nacional de Guatemala confirma la posible fecha para la llegada del VAR al deporte

William Rosales, gerente de la Liga Nacional de Guatemala, dejó entrever que la posibilidad de implementar la tecnología para el apoyo arbitral es real. La misma no está lejos, debido a que la idea de las autoridades es sumarla al corto plazo.

“Desde abril del 2024, la Federación nos pidió que ya contratáramos el sistema de VAR. Sin embargo, en esa época era un tema complejo. Hemos tratado de soportar esa presión. Estamos en negociaciones avanzadas por este tema. La Liga Nacional asumió su costo, y no es barato”, comentó.

“Tratamos a diario el tema del FVS – Football Video Support para intentar sumarlo a partir del Torneo Clausura. No les voy a decir que será a partir de la primera de las jornadas, pero sí que lo haremos lo antes posible. Llegado el momento, ya se lo informaremos de manera oficial”, afirmó.

