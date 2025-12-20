Este sábado, la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa protagonizarán la vuelta de la final del Torneo Apertura 2025. Tras el 2-2 en la ida, definirán al ganador de esta fase final. Si lo es la Liga, será campeón. De lo contrario, habrá Gran Final la próxima semana.

En la previa del encuentro, Unafut reveló los antecedentes de Saprissa jugando un partido de final en el Alejandro Morera Soto y estos no son para nada alentadores para los dirigidos por Vladimir Quesada, quien también tiene historial negativo en La Catedral.

Las rachas negativas que golpean a Saprissa e ilusionan a todo Alajuelense

Unafut pudo confirmar que se disputaron nueve partidos de finales de segunda fase en el Morera Soto. Saprissa ganó tan sólo uno, mientras que la Liga se impuso en cinco de estos. En los tres restantes terminaron igualados. Son números que ilusionan a los locales.

No sólo tiene que ver con Saprissa en finales esta racha negativa. También le sucede a su entrenador. Vladimir jamás ganó un partido de fase final en la casa de Alajuelense, algo que genera mucha preocupación a los morados antes del encuentro.

Además de no poder ganar, el equipo tibaseño tampoco puede registrar goles en fase final en dicho estadio. La última vez que anotó fue por las semifinales del Torneo Clausura 2022. Jimmy Marín fue el último en hacerlo. Desde entonces, pasaron cinco juegos en los que no convirtió.

Otro de los datos que aportó Unafut favorece al Machillo Ramírez. El DT manudo acumula un invicto de 21 partidos como local en fases finales en el ámbito nacional. Los pronósticos, hoy más que nunca, están del lado de Alajuelense a horas de la final.

