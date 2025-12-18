Amarini Villatoro se despidió de Xelajú con un dardo que sacude el camerino y nadie vio venir: “Nos quedaron a deber”

Amarini Villatoro se despidió de Xelajú MC, no sin antes dejar un dardo con el que sacudió el camerino. Nadie vio venir sus declaraciones, pese a que era una fija que algo no andaba bien puertas adentro. La polémica quedó ya instalada.

Villatoro ofreció una conferencia de prensa para aclarar detalles de su salida de Los Superchivos, muy posiblemente a Cartaginés. Aunque también Real Estelí le echó el ojo. Agradeció a los aficionados, remarcó el trabajo de los directivos y no dudó a la hora de cuestionar algunas actitudes por parte de los jugadores.

“No sé por donde empezar. Quizá con algunas palabras de agradecimiento para todos ustedes. Pensé tanto en escribir un discurso, pero era mejor venir y decir lo que saliera de mi corazón. Es puro agradecimiento a ustedes, afición y directivos. Pasamos de todo, desde celebrar títulos hasta llorarlos“, comenzó diciendo Villatoro.

Pero también hizo espacio para la crítica: “Llegamos a una serie donde los dos primeros tiempos fueron muy buenos, pero simplemente ya no nos dio porque, también hay que reconocerlo y se lo dije al grupo: siento que en momentos, en toda esta racha de 34 partidos donde hubo rotaciones, creo que hubo jugadores que nos quedaron a deber para mantener el nivel de exigencia“, analizó.

“Quiero aclarar esto: Tomé la decisión y fue personal. Sentí un desgaste en todo lo que veníamos haciendo, desde lo interno a lo externo, y es natural por el tiempo que llevábamos acá. En los últimos juegos, me di cuenta que el desgaste era más, y no era bueno extender un ciclo. Tampoco fue mi intención de irme por la puerta de atrás, sino con la frente en alto como venimos”, continuó Amarini Villatoro.

En ese sentido, agregó: “En lo interno yo decía: ‘¿Qué era más fácil, sacar diez jugadores o que se fuera una persona?’. Creo que es injusto también, posiblemente muchos de esos jugadores que estaban con nosotros en el banquillo y ya habían tirado la toalla, venga otra persona y digan bueno, con este sí tengo que demostrar, porque si no juego con este el error soy yo. Sentimos un desgaste natural ya a lo interno”.

“Quiero agradecer públicamente a junta directiva. Ellos entendieron el motivo de mi salida y mi explicación. Ellos me dieron la oportunidad de salir. Ellos entendieron mis motivos personales y les agradezco. La salida mía quedó en buenos términos. Al final, aprecian mi lealtad”, comentó Amarini Villatoro en dicha conferencia.

“En algún momento hubo molestia y manifestaciones. Creo que intenté siempre hacer lo mejor para el club. Yo necesitaba un cambio de aire, era necesario ya. Me peleé con árbitros, dirigentes y afición de otros equipos. Siempre soy así, protector y encariñado. Siempre he dicho que cuando esté en algún lugar lo defenderé a muerte. Pero todo ello también lleva un desgaste interno y externo”, concluyó.