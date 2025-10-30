Es tendencia:
Luis Fernando Tena recibe la confirmación que favorece a Guatemala para enfrentar a Panamá y Surinam camino al Mundial 2026

El entrenador está conforme con los movimientos recientes que se le dieron a sus dirigidos.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Guatemala celebra la confirmación que recibe para jugar contra Panamá y Surinam
La Selección de Guatemalase dispone a dar sus últimos dos pasos en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Ambos partidos serán trascendentales. Dos victorias separan a los chapines de su primera participación en una gran cita. Las expectativas son altas.

La Bicolor está tercera, pero definirá de local ante el escolta Panamá y Surinam, el líder del Grupo A. Durante la ventana correspondiente a octubre, logró ganarle a El Salvador en el mítico Estadio Cuscatlán. Por eso, los relegó al último puesto.

El trabajo diario de Luis Fernando Tena lo llevó a analizar minuciosamente a cada uno de los futbolistas que piensa tener en su plantilla. Si bien había recibido dos malas noticias, las mismas se encuentran saldadas al día de la fecha, por dicha para sus aspiraciones.

Rudy Muñoz y Juan Carlos Pinto jugarán con Guatemala en el cierre de las Eliminatorias

Según dio a conocer el periodista Juan Quinto a través de Tigo SportsRudy Muñoz y José Carlos Pinto estaban trabajan de manera diferenciada con respecto resto de los futbolistas que fueron citados por Luis Fernando Tena. No se encuentran al 100% físicamente.

Pero, en contrapartida, este jueves el periodista Juan Carlos Gálvez aseveró que ambos van por el camino correcto en su recuperación. De no mediar inconvenientes, estarán a disposición del entrenador de Guatemala para los enfrentamientos del mes de noviembre.

Además, Jonathan Franco y Carlos “Chava” Estrada fueron probados durante los últimos entrenamientos en la zaga —donde también puede jugar Carlos Aguilar, quien fue central en los Juegos Centroamericanos—. Se sabe que el técnico los necesita, y más si se tiene en cuenta la ausencia obligada de Nicolás Samayoa por suspensión.

Eliminatorias al Mundial 2026: los últimos partidos de Guatemala en la fase final

  • Local vs. Panamá, 13 de noviembre.
  • Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

