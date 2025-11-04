Cambia su futuro: Nicholas Hagen confirma la noticia que impacta a Guatemala en medio de la pelea por clasificarse al Mundial 2026

Guatemala se alista para disputar la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. Para estos partidos, hará las veces de local. El equipo está a dos victorias de meterse por primera vez en la máxima cita, y no quiere dejar pasar esta chance.

Nicholas Hagen es una de las piezas más importantes que tiene Luis Fernando Tena en su plantilla. Titular en su ciclo, el arquero acaba de dar la confirmación que más sorprende a sus compatriotas de cara a la próxima Copa del Mundo.

Hagen contrajo matrimonio con Maricarmen Ruiz, quien fue su prometida hasta hace unas horas. La mujer anunció el casamiento a través de su cuenta oficial de Instagram, con un posteo en el que avisó que ahora son “Señor y Señora Hagen”.

La pareja se había casado por civil el pasado 25 de octubre, por lo que hicieron la ceremonia pertinente unos días después. Todo esto, a poco más de una semana para iniciar la quinta jornada del proceso clasificatorio a la competencia máxima.

Nicholas Hagen sorprendió a Guatemala con el anuncio de su casamiento.

Nicholas Hagen enfrenta las críticas para las Eliminatorias a Mundial 2026 con La Bicolor

Después de un primer semestre complicado por una fractura en un dedo de una de sus manos, Nicholas Hagen se dispuso a dar lo mejor de si mismo para que la bandera de Guatemala esté bien representada. La tercera fase era su chance.

El partido de La Bicolor contra Surinam lo volvió a parar en el ojo de la tormenta, por un rechazo corto después de un tiro de esquina que terminó en la igualdad del equipo surinamés. La agonía del encuentro le trajo esa amarga sorpresa.

Cuando fue a despejar el balón, Hagen lo dejó en el centro, muy cerca del área chapina. Fue una jugada de las que, habitualmente, terminan con un despeje a las bandas para evitar que el rival se tope con la posibilidad de volver a hacerle daño.

A partir de ese momento, su titularidad se puso en duda para los enfrentamientos venideros, dentro de los que se incluyen los dos que le pondrán cierre al proceso de clasificación hacia la Copa del Mundo. Estos serán en condición de local.

Eliminatorias al Mundial 2026: los partidos que le quedan por jugar a Guatemala

Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.