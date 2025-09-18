Luis Fernando Tena lo hizo: la FIFA confirma lo que Guatemala quería escuchar en su camino al Mundial 2026

Guatemala necesita mejorar su rendimiento de cara a lo que resta de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Para mantener vivo el sueño de clasificar por primera vez a la máxima competencia, no queda más que ganar lo que resta.

La Bicolor cayó ante El Salvador en el Estadio Cementos Progreso, y se llevó un empate de su visita al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para jugar contra su par de Panamá. Con esa única unidad, se ubica en el último lugar del Grupo A.

Pese a que los resultados no acompañaron, la más reciente actualización en el conteo de la FIFA dejó bien parados a los dirigidos por Luis Fernando Tena. Lo tomarán como una inyección anímica para poder afrontar los desafíos venideros.

El ranking de la Federación Internacional llevó a los chapines a superar la barrera del puesto 100, después de su histórica actuación en la Copa Oro 2025, con una medalla de bronce incluida. Amerita festejo, sin que se duerman en los laureles.

Guatemala logra lo que más necesitaba ante la FIFA: lo celebra Luis Fernando Tena

Aunque no logró obtener ningún triunfo en la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026, con el esfuerzo realizado en la Copa Oro 2025, este equipo fue hasta el puesto 98 del ranking FIFA. El resultado sorprendió entre los aficionados.

Guatemala volvió al Top100 del conteo en la última actualización, oficializada en el pasado mes de julio. Con este nuevo subidón, vuelve a calificarse con dos cifras tras más de ocho años. El 31 de mayo del 2017 llegó al puesto 95 de esta tabla.

La Federación Internacional realizará los próximos cambios el 22 de octubre, días después de que La Bicolor visite a Surinam y a El Salvador. Buscará conseguir su primeras victorias en la ronda final. Las necesita para clasificar a la máxima cita.

Dentro del Grupo A de Concacaf, sus competidores tuvieron otros destinos en la tabla general. Panamá subió hasta el puesto 29, en su mejor posición histórica, El Salvador cayó al lugar 90 y Surinam escaló siete peldaños hasta estar en el 131.

