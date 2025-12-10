En Europa lo hacen oficial: se confirma la noticia de Nathaniel Méndez-Laing que sorprende a Guatemala

Guatemala atraviesa horas incómodas, cuando menos. Después de fracasar en las Eliminatorias al Mundial 2026, la amargura llenó los corazones de los aficionados y también de la plantilla. Ante esto, comenzaron los movimientos de la dirigencia.

Algunas críticas cayeron sobre Luis Fernando Tena, quien tuvo su continuidad en duda hasta hace algunas horas. Firmó su debida extensión contractual, y seguirá al mando hasta 2030, por lo menos y de no mediar inconveniente en su trabajo.

Muchos fueron contra Tena por dejar fuera de la nómina a un futbolista como lo es Nathaniel Méndez-Laing, sumamente valorado por su esfuerzo y capacidades ofensivas. El director técnico no creía que su rendimiento fuese un buen aporte.

Si bien nunca habló públicamente del tema, algunas señales mostraron que este delantero no regresaría a la Selección Nacional. Ahora, desde Europa y con otra gran actuación, dejó firmado otro mensaje para aquella herida aún en sangre.

Nathaniel Méndez-Laing fue premiado en la PFA League Two: sorprendió a Guatemala

Nathaniel Méndez-Laing había sido nominado al Jugador del Mes de Noviembre en la PFA League Two. El llamado es un premio en si mismo, si se considera que los propios aficionados son quienes eligen a los futbolistas que van en la terna.

Ahora, el representante chapín fue confirmado como ganador de este más que importante galardón: “El goleador guatemalteco de los Dons recibe ahora el gran reconocimiento. Ahora es el Jugador del Mes de Noviembrede la PFA League Two“.

Méndez-Laing arribó al Milton Keynes Dons para inicios de la temporada, luego de ser dejado libre por el Derby County. Recibió numerosas críticas negativas por este cambio. El movimiento le significó bajar dos categorías en su actual carrera, lo que se sufrió en Guatemala para las pasadas Eliminatorias al Mundial 2026.

El delantero de 33 años jugó un total de 18 partidos entre League Two y EFL Cup, en los que logró concretar seis tantos y otorgar cuatro asistencias. Fue figura de varios enfrentamientos, y se transformó en una pieza fundamental del MK Dons.