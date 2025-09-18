Panamá vuelve a hacer historia: FIFA confirma el logro que deja a Thomas Christiansen a las puertas de conseguir lo que nadie más pudo

Panamá atraviesa un gran momento futbolístico, pese a que los resultados no lo demostraron durante los últimos juegos de Eliminatorias al Mundial 2026. Dos empates dejaron sabor a poco entre los aficionados, que tienen otro consuelo.

Surinam dio la sorpresa y lidera el Grupo A de Concacaf, seguido por El Salvador como escolta. La Canalera ocupa el tercer puesto de la división que cierra su par de Guatemala solamente con una unidad. Aún restan cuatro jornadas a disputar.

El gran 2025 de los dirigidos por Thomas Christiansen sobró para que la plantilla obtenga un gran reconocimiento por parte de la casa madre del fútbol. Esto dará un envión anímico para los próximos partidos del proceso, claves para el sueño.

Con las esperanzas intactas, el equipo de Christiansen visitará a El Salvador en el Estadio Cuscatlán el próximo 10 de octubre. En tanto, recibirán a Surinam el 14 del mismo mes en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ante toda su gente.

Panamá vive reconocimiento FIFA que pone a Thomas Christiansen en la gloria

Panamá alcanzó su mejor posición histórica en el ranking FIFA, después de que se confirme su actualización del 17 de septiembre. Ocupará el puesto 29, 11 años después de haber logrado esa misma ubicación por primera vez en su historia.

La última vez que La Canalera llegó a ese escalafón fue en marzo del 2014, bajo la dirección técnica de Hernán Darío Gómez. Si bien no había hecho su debut de manera oficial, ya se lo había presentado como técnico de la Selección Mayor.

Cuando cerró su etapa, Bolillo dejó al equipo en el puesto 58 del conteo, luego del Mundial de Rusia 2018. En dicha competencia, el equipo quedó eliminado en primera ronda. Sumó dos reveses con Bélgica e Inglaterra, e igualó con Túnez.

Thomas Christiansen asumió su puesto para octubre del 2020, cuando estaban en el puesto 81 del mundo y el noveno de Concacaf. Desde entonces, acumuló 39 victorias, 17 empates y 22 derrotas hasta ese mismo momento dirigidos.