Después de lo que fue la participación de la Selección de Guatemala en las Eliminatorias camino al Mundial 2026, la continuidad de Luis Fernando Tena generó muchas dudas ante los intereses de distintas selecciones de la región.

Sin embargo, la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) se movió con rapidez para renovar el vínculo del DT mexicano que vencía este mes. Ahora, tiene contrato con la Azul y Blanco hasta el 2030, es decir, hasta que finalice el proceso mundialista.

Gerardo Paiz, presidente de la Federación, dio detalles de lo que fue esta renovación, por qué se la ofreció y reveló lo que sucede con el salario de Tena, algo que podría complicarse en un futuro.

ver también “Ya me hubieran echado”: a Amarini Villatoro le preguntaron por la continuidad de Luis Fernando Tena y su respuesta impactó a Guatemala

El gran problema que debe solucionar el presidente de la Federación de Guatemala si Paiz no es reelecto

A pesar de no haber conseguido el boleto al Mundial 2026, Paiz bancó al técnico mexicano y valoró su trabajo en una entrevista con Claro Sports: “A pesar de las críticas, el proceso que ha hecho con la selección y el proyecto juvenil en Guatemala son sólidos. Hay que darle tiempo, y no quedarnos lamentando por lo que no se logró”.

Sobre el salario de Luis Fernando Tena, dejó una revelación que se desconocía hasta ahora: “Parte del sueldo de Luis Fernando lo pago yo personalmente, lo que podría generar dificultades a quien asuma la presidencia después de mí“.

Publicidad

Publicidad

Cabe señalar que Paiz estará hasta 2027 tras ser ratificado en 2023. Luego, habrá elecciones en las que Carlos Pescadito Ruiz podría ser uno de los candidatos a quedarse con la presidencia de la Federación si se postula. En este caso, tendría que solucionar el problema del salario de Tena, teniendo en cuenta que Paiz es quien se hace cargo de una parte.

ver también “No quiero”: Carlos Ruiz reveló ante toda Guatemala el problema que le impide llegar a la presidencia de la Fedefútbol

El actual mandatario de la FFG confirmó que se postulará para ser reelegido y pretende que Tena continué. “Los riesgos siempre existen, definitivamente. Tengo derecho a una reelección más, y sí lo voy a ejercer. Los procesos, tanto de un técnico como de una directiva, requieren tiempo. Si soy reelegido, espero que la continuidad de Luis Fernando Tena siga siendo respaldada. Si no me reelegirán, confío en que, al menos, el siguiente presidente mantenga el proceso“, concluyó.