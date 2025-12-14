“Es imposible”: La queja de Nicolás Samayoa que sorprende a todos en Guatemala tras disputar las semifinales con Municipal

Municipal dio un paso importante rumbo a la final tras empatar 1-1 en su visita al Deportivo Achuapa en la semifinal de ida del Torneo Apertura 2025, disputada en el Estadio Winston Pineda Gudiel. El resultado deja la serie completamente abierta y traslada toda la definición al estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, donde los rojos buscarán sellar su clasificación.

El conjunto escarlata fue el encargado de abrir el marcador gracias a un tanto de Rudy Muñoz, quien capitalizó el buen arranque visitante. Sin embargo, el equipo cebollero reaccionó y encontró el empate por medio de Agustín Maziero, manteniendo vivas sus aspiraciones de llegar a la gran final.

Durante el desarrollo del encuentro, Municipal dominó el primer tiempo, adueñándose del balón y generando las opciones más claras, mientras que Achuapa creció en el complemento, aprovechando el desgaste físico y las condiciones del partido para equilibrar las acciones. Al final, el marcador reflejó un duelo intenso y muy disputado.

Al término de los 90 minutos, el defensor Nicolás Samayoa no ocultó su molestia y lanzó una fuerte crítica al estado del terreno de juego. “Es imposible que una semifinal se juegue en una cancha donde hay más piedras que grama. Para mí es una vergüenza. Así es difícil que el fútbol de Guatemala salga adelante”, expresó, dejando claro que su reclamo no iba dirigido al rival, sino a las condiciones.

Samayoa agregó que el partido terminó jugándose más al pelotazo que al fútbol, y lamentó que factores como el clima y la intensidad se vieran afectados. “Jugar a 30 grados con este tipo de grama baja mucho el ritmo. Aun así, la serie está abierta y sabemos que Achuapa es un gran equipo”, puntualizó, mostrando respeto por el rival.

La vuelta se disputará el jueves 18 de diciembre a las 20:00 horas en El Trébol, donde se espera un llenazo total. Municipal confía en su localía, en la rotación del plantel y en el respaldo de su afición para buscar la victoria y sellar el boleto a una nueva final del fútbol guatemalteco.

