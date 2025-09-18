Mientras El Salvador aguarda por su sanción, FIFA le da el golpe que jamás imaginó camino al Mundial 2026

El Salvador vive momentos de incertidumbre. Mientras ultima detalles para jugar la próxima ventana de Eliminatorias al Mundial 2026, otras preocupaciones dan golpes a sus puertas. El contexto no favorece a la preparación de las obligaciones.

La Selecta superó a Guatemala 1-0 en el Estadio Cementos Progreso, pero sufrió una derrota contra Surinam en el Estadio Cuscatlán. En ese segundo cruce, unos aficionados salvadoreños agredieron con gestos racistas a la delegación visitante.

Mientras FESFUT aguarda por una sanción pertinente a los hechos mencionados, FIFA confirmó otro golpe importante para todos los salvadoreños. Los toca vivir un momento crítico, antes de los encuentros respectivos a la ventana de octubre.

El Salvador sufre golpe de la FIFA camino al Mundial 2026: Bolillo Gómez lo padece

El Salvador sufrió una dura caída en el ranking FIFA, después de la actualización dada el reciente 17 de septiembre. La confirmación llega a menos de un mes de afrontar los partidos de la segunda ventana de Eliminatorias al Mundial 2026.

Por los últimos resultados que combinaron a la ecuación pertinente, La Selecta cayó tres posiciones. Actualmente, ocupa el puesto 90 del ranking. Nadie se lo esperaba, debido al triunfo ante Guatemala por 1-0, recientemente obtenido.

Sus competidores del Grupo A de Concacaf tuvieron otras suertes: Panamá subió al puesto 29 en su mejor posición histórica y La Bicolor escaló hasta el 98, pero el gran subidón fue el de Surinam, con cinco escalones superiores, hasta ser 131.

FIFA prepara otro golpe para La Selecta: la sanción sobre el Estadio Cuscatlán y FESFUT

El medio Liga Mayor de Fútbol SV informó a través de su cuenta oficial de Instagram que el golpe de la FIFA no sería solamente al bolsillo salvadoreño, porque ampliarían los frentes. Otras opciones incomodan más a las autoridades.

Jugar sin público o con aforo reducido en el Estadio Cuscatlán no deja de ser una opción. Esto afectaría directamente los planes del Bolillo, quien le exigió a todas las autoridades de FESFUT tener a su público lo más cerca posible al ser locales.

Cabe destacar que El Salvador tendrá dos paradas complicadas en octubre, en las que no tiene que dejar pasar ni la mínima oportunidad. La Selecta recibirá a sus pares de Panamá el 10, así como también a sus oponentes de Guatemala el 14.

