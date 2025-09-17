Lo anunció Montreal: Olger Escobar recibe la noticia que sorprende a Guatemala antes de las Eliminatorias

Guatemala se encuentra próxima a afrontar los dos partidos de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026 respectivos al mes de octubre. Toda la plantilla deberá estar al 100% y tendrá que revertir los malos resultados de septiembre.

Entre los futbolistas de mejor rendimiento, se encuentra Olger Escobar. Viene de ser el mejor jugador joven de la Copa Oro 2025, además de destacar en lo poco vistoso que fue el juego chapín camino a la gran cita. Depositan en él sus sueños.

Un sorpresivo anuncio de Montreal, su actual club, pone a Escobar en un lugar de privilegio absoluto, incluso por encima de varios de sus compañeros. Cuando falta menos de un mes para la segunda ventana clasificatoria, todo es alegría.

Guatemala celebra la posición de Olger Escobar antes de Eliminatorias al Mundial

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Montreal anunció las diversas valoraciones de su plantilla para el videojuego FC26. Muchos de sus jugadores aparecieron con el número que les corresponderá, aunque no todos.

Olger Escobar es uno de los que todavía mantiene la incógnita sobre la media con la que podrá ser seleccionado en el juego. Aún así, se estima que será de las cartas más altas para el equipo canadiense. Se espera que supere los 70 puntos.

Este ansiado simulador estará en el mercado a partir del próximo 26 del mes de septiembre. Cabe destacar que el nombre FC reemplaza a lo que, antiguamente, se denominaba FIFA. Llegará por primera vez a la consola Nintendo Switch 2.