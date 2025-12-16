Carlos Pineda recibe la noticia que cambia por completo su rumbo en Costa Rica: “Está listo”

Carlos Pineda no tuvo el cierre de 2025 que esperaba, no pudo clasificar a la Copa del Mundo 2026 con la selección de Honduras y en su club, el Sporting FC, las cosas no marcharon tan bien.

Hace unos días se anunció que Minor Díaz no continuará como director técnico del primer y por ende el club busca entrenador para el 2026.

Kevin Jiménez y ElMundo CR adelantan que el hondureño Carlos Pineda sería dirigido por un técnico muy ganador en Costa Rica.

¿Qué DT llegaría a dirigir a Carlos Pineda en el Sporting FC?

Todo indica que el argentino Andrés Carevic seguirá dirigiendo en Costa Rica. El ahora ex Cartaginés tiene todo listo para ser nuevo técnico de Sporting FC, club con el que ya existe un acuerdo avanzado.

“Sporting FC está listo para hacerle una oferta a Andrés Carevic apenas firme la salida de Cartaginés. Lo quieren para su proyecto”, indica Kevin Jiménez.

Carlos Pineda entrará en su segunda temporada en Costa Rica y buscará encontrar su mejor versión, ya que su primer torneo fue de aprendizaje.

Con 28 años, Pineda disputó 16 partidos, 14 de Primera División y dos de Copa de Costa Rica. En total fueron 1,244 minutos disputados. No marcó ni asistió y le sacaron 5 tarjetas amarillas. Tiene contrato hasta junio de 2026.

Andrés Carevic ya sabe lo que es trabajar con hondureños, recientemente lo hizo con Marcelo Pereira y José Batiz en Cartaginés. Antes dirigió a Alex López en Alajuelense.

