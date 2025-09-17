Alerta rumbo al Mundial 2026: Guatemala se choca con un problema inesperado que golpea al equipo de Luis Fernando Tena

Guatemala se topó con un problema inesperado que sacude a los planes de Luis Fernando Tena. Las alarmas se encienden en estas Eliminatorias al Mundial 2026, cuando faltan solamente cuatro jornadas para definirlo todo. Más complicaciones.

La Bicolor visitará a Surinam el 10 de octubre y a El Salvador el 14 de ese mismo mes. Para la ventana de noviembre, le tocará afrontar dos partidos en condición de local. Ahí mismo van a definirse los puestos correspondientes al Grupo A.

Después del empate con Panamá y la derrota con La Selecta, Luis Fernando Tena no quedó para nada contento, pese a que pudo rescatar cuestiones positivas del funcionamiento del equipo. Por eso, le pidió a la Fedefut un cambio de urgencia.

Con el Estadio Doroteo Guamuch Flores en plenas refacciones, Tena pidió a la FFG que un estadio de grama natural sea opción para noviembre. Se trata del Manuel Felipe Carrera, el cual se usaría para enfrentar a Surinam el día 18.

Guatemala tiene problema en el Manuel Felipe Carrera que afecta a Luis Fernando Tena

Es casi un hecho que los dos partidos correspondientes al mes de noviembre por las Eliminatorias al Mundial 2026 se jueguen en el Manuel Felipe Carrera, lo que desató opiniones encontradas entre los aficionados chapines. Están algo ansiosos.

Si Guatemala llega a dichos partidos con posibilidades de quedarse con el boleto directo a la máxima cita, o incluso de clasificar al repechaje, la avalancha de gente será imparable. Ningún guatemalteco soportará quedarse fuera de ese estadio.

Cabe destacar que la capacidad de El Trébol es de 7500 espectadores, menor a los 14022 del Estadio Cementos Progreso. Si el sistema vuelve a fallar o a ser igual de deficiente que para septiembre, podría desatarse una catástrofe.

Para el partido en que La Bicolor enfrentó a El Salvador, más de 225 mil usuarios esperaron su boleto, entre las 11000 localidades que estaban habilidades. Para el mes de noviembre, si el equipo llega con vida, se prevé un millón de aspirantes.