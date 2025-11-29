En Olimpia ya no lo necesitan: el fichaje extranjero que busca Comunicaciones para salir de la crisis

Comunicaciones tuvo un 2025 para el olvido. Los malos resultados fueron una de las formas en las que se expuso una acentuada crisis institucional. Cambios en la cúpula dirigencial, salidas abruptas de entrenadores y otros factores negativos castigaron a la fanaticada blanca. Están últimos en la tabla del campeonato.

Los Cremas cosecharon 20 puntos en 21 encuentros jugados por el actual Torneo Apertura 2025, solamente. Esta verdadera catástrofe deportiva los dejó afuera de toda lucha. Para evitar el descenso del gigante, existe un plan de reestructuración que apunta al mercado de fichajes de 2026. Será un semestre clave.

Entre los principales puntos de este largo trabajo, existen varios cambios dentro de la plantilla. Algunos futbolistas continuarán en la institución, mientras otros se irán hacia nuevos horizontes. Además, como la lógica invita a pensar, llegarían los refuerzos que darían un salto de calidad a este club. Uno de ellos, desde Olimpia de Honduras.

Comunicaciones buscaría fichar a Justin Arboleda, delantero de Olimpia

Según la información que el periodista Juan Carlos Gálvez publicó a través de su cuenta oficial de X, varios son los nombres que le interesan a la dirigencia blanca para el año próximo. Entre ellos, aparece el atacante colombiano-hondureño Yustin Arboleda, quien podría marcharse de Olimpia.

Gálvez sembró una especie de adivinanza en sus redes sociales, dentro de la que se puede reconocer al delantero con facilidad. De esta manera, El Viejo León se desprendería de una pieza que fue clave durante la más reciente competencia.

Arboleda jugó 14 de los 18 partidos posibles en lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Dentro de esas mismas presentaciones, pudo marcar un total de seis goles. También se presentó en seis encuentros de Copa Centroamericana 2025, con una anotación y dos asistencias en su haber.

