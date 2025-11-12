Limpieza total en Olimpia: los seis jugadores que se irían del León junto a Eduardo Espinel

La crisis en Olimpia crece cada día más. La eliminación con Alajuelense, la goleada 6-2 ante Génesis Policía y la renuncia de Eduardo Espinel que no fue aceptada, han sido reflejo de lo que se vive en La Cueva.

Muchos aficionados del conjunto albo señalan lo que los verdaderos culpables de todo esto son los jugadores, unos por bajo rendimiento y otros porque ni minutos tienen.

Desde el Once hn se ha confirmado que seis jugadores del club se irían al finalizar el Apertura 2025, esto junto a Espinel que no seguirá como DT merengue.

¿Quiénes son los seis jugadores que no seguirán en Olimpia?

Lo que se indica es que al menos dos de ellos están seguros que salen, los nombres son Kevin López y Marcos Montiel, ambos no serán renovados por la directiva merengue.

Otro que tiene su futuro casi seguro fuera del club es Edwin Solani, el extremo es uno de los que pocos minutos tuvo en la gestión de Eduardo Espinel.

A estos primeros tres se les pueden sumar otros tres, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez y Yustin Arboleda, quienes rebirán una evaluación de parte de la directiva.

A José Mario Pinto Paz se le vence el contrato en diciembre, por lo que el club debe tomar una decisión, lo más seguro es que haya una oferta de renovación.

Lo que está claro es que Olimpia se vienen aires de cambio y que para el 2026 la plantilla actual puede tener varios cambios, incluso de mando en la dirección técnica.

