Top 10: los futbolistas centroamericanos que más cobran en la MLS 2026

Estos son los representantes de Centroamérica con mejores salarios en la Major League Soccer.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Top 10: los futbolistas centroamericanos que más cobran en la MLS
Top 10: los futbolistas centroamericanos que más cobran en la MLS

La MLS ya no juega a ser “liga en crecimiento”: mueve millones y lo muestra sin pudor cada vez que suma figuras de elite y contratos de otro planeta. Para dimensionarlo, la guía salarial oficial del sindicato (MLSPA) llegó a reflejar a Lionel Messi con US$ 20,446,667 de compensación garantizada anualizada, una cifra que por sí sola explica el salto económico de la liga.

En ese contexto, Centroamérica también pisa fuerte: algunos ya están instalados en roles importantes y otros crecen como proyectos, pero varios nombres de la región aparecen con una suma interesante en la Salary Guide. Con esa base, acá va el Top 10 de centroamericanos mejor pagados del certamen.

Top 10 centroamericanos mejor pagos en la MLS

1) Aarón Herrera (Guatemala, D.C. United)

(Foto: Getty)

(Foto: Getty)

Posición: lateral derecho
Salario base: US$ 825,000
Compensación garantizada: US$ 920,220

2) Alonso Martínez (Costa Rica, New York City FC)

Posición: delantero
Salario base: US$ 700,000
Compensación garantizada: US$ 800,333

3) Joseph Rosales (Honduras, Minnesota United)

Posición: lateral izquierdo / carrilero
Salario base: US$ 535,000
Compensación garantizada: US$ 579,702

4) Álex Roldán (El Salvador, Seattle Sounders)

Posición: lateral/volante por derecha
Salario base: US$ 530,000
Compensación garantizada: US$ 530,000

5) Aníbal Godoy (Panamá, San Diego FC)

Posición: mediocampista defensivo
Salario base: US$ 375,000
Compensación garantizada: US$ 408,333

6) Ariel Lassiter (Costa Rica, Portland Timbers)

Posición: extremo/volante
Salario base: US$ 315,000
Compensación garantizada: US$ 348,000

7) Andy Nájar (Honduras, Nashville SC)

Posición: lateral derecho
Salario base: US$ 250,000
Compensación garantizada: US$ 280,000

8) Bryan Acosta (Honduras, Nashville SC)

Posición: volante central
Salario base: US$ 175,000
Compensación garantizada: US$ 196,250

9) Nathan Ordaz (El Salvador, LAFC)

Posición: delantero
Salario base: US$ 146,500
Compensación garantizada: US$ 149,000

10) Andy Rojas (Costa Rica, New York Red Bulls)

Posición: extremo
Salario base: US$ 129,996
Compensación garantizada: US$ 147,327

Fuente: MLS Players Association (MLSPA) Salary Guide. Corte usado: 1.° de octubre de 2025, la referencia pública oficial más reciente disponible para comparar de cara a 2026.

