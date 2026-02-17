Real España vs. LAFC: EN VIVO y GRATIS el partido de ida por la Concachampions 2026

Real España, el último representante de Honduras que queda en pie en la Concachampions, busca sacar ventaja en San Pedro Sula ante LAFC , que llegó con todas sus figuras.

Según indicó la Concacaf, el pitazo inicial del encuentro está programado para las 9:06 p.m. de Honduras (10:06 ET de Estados Unidos).

El periodista Álvaro De La Rocha reveló a través de su cuenta de X (ex Twitter) la alineación de la Máquina para enfrentar a los estadounidenses.

Se trata de Jeaustin Campos, quien fue castigado con diez juegos de suspensión tras realizar gestos discriminatorios contra la afición de Municipal en la Copa Centroamericana.

Más allá de su jerarquía individual, los agelinos saben competir en el torneo de la Concacaf: fueron subcampeones en 2020 y 2023 , y en la edición pasada llegaron hasta los cuartos de final.

Los futbolistas de LAFC llegaron al reducto hace algunos minutos y salieron a reconocer el terreno de juego . La postal más llamativa la protagonizó el zaguero Nkosi Tafari, quien caminó descalzo en el césped.

Estos son los elegidos por el entrenador canadiense Marc Dos Santos , que tira toda la carne al asador.

El encargado de impartir justicia en Real España - LAFC será el árbitro estadounidense Rubiel Vázquez .

La transmisión del partido de ida estará a cargo de la plataforma de streaming Disney+ y la señal de ESPN en Centroamérica.

Este martes, inicia el sueño de Real España por trascender en la Copa de Campeones de la Concacaf. Su rival será Los Angeles FC (LAFC) de la MLS y ciertamente no la tendrá fácil a lo largo de esta serie inédita. Por eso, el cuadro hondureño buscará aprovechar la localía en el estadio Francisco Morazán para sacar ventaja frente a su afición.

Argumentos para ilusionarse no le faltan al equipo dirigido por Jeaustin Campos, que el fin de semana venció 2-1 en ese reducto a Choloma gracias a los goles de Daniel Aparicio y Eddie Hernández. Con ese marcador no solo estiró su invicto en el Clausura 2026, sino que logró mantenerse como el puntero del torneo, con 14 puntos.

Del otro lado, estará un plantel potenciado por la jerarquía de grandes figuras internacionales como Heung-Min Son, Denis Bouanga o Hugo Lloris, que viajaron a San Pedro Sula, además del peligroso atacante salvadoreño Nathan Ordaz. Para los angelinos será su primer partido de la temporada, pues recién debutarán en la MLS el sábado, contra el Inter Miami de Lionel Messi.

Recuerde que el encuentro de ida por la Concachampions se podrá ver en Honduras y el resto de Centroamérica a través de la plataforma de streaming Disney+ o sintonizando ESPN.