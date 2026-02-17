Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concachampions

Real España vs. LAFC: EN VIVO y GRATIS el partido de ida por la Concachampions 2026

Siga el minuto a minuto de Real España vs. Los Angeles FC, que se miden en el estadio Morazán por la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf.

¿Dónde ver EN VIVO a Real España vs. LAFC?

La transmisión del partido de ida estará a cargo de la plataforma de streaming Disney+ y la señal de ESPN en Centroamérica.

Publicidad

¿Quién es el árbitro del partido de ida?

El encargado de impartir justicia en Real España - LAFC será el árbitro estadounidense Rubiel Vázquez.

¡Alineación oficial de Real España!

  • Buba López; Carlos Mejía, Daniel Aparicio, Devron García, Juan Manuel Capeluto, Franklin Flores; Jack Jean-Baptiste, Jhow Benavídez; Ángel Sayago, Gonzalo Ritacco y Eddie Hernández.

¡XI confirmado de Los Angeles FC!

Estos son los elegidos por el entrenador canadiense Marc Dos Santos, que tira toda la carne al asador.

  • Hugo Lloris; Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkos Tafari, Eddie Segura; Stephen Eustáquio, Timothy Tillman, Mark Delgado; David Martínez, Heung-min Son y Denis Bouanga.

El rival ya está en el Morazán

Los futbolistas de LAFC llegaron al reducto hace algunos minutos y salieron a reconocer el terreno de juego. La postal más llamativa la protagonizó el zaguero Nkosi Tafari, quien caminó descalzo en el césped.

Publicidad

Cuidado con LAFC...

Más allá de su jerarquía individual, los agelinos saben competir en el torneo de la Concacaf: fueron subcampeones en 2020 y 2023, y en la edición pasada llegaron hasta los cuartos de final.

La baja que afecta a Real España

Se trata de Jeaustin Campos, quien fue castigado con diez juegos de suspensión tras realizar gestos discriminatorios contra la afición de Municipal en la Copa Centroamericana.

Así formaría Real España esta noche

El periodista Álvaro De La Rocha reveló a través de su cuenta de X (ex Twitter) la alineación de la Máquina para enfrentar a los estadounidenses.

  • Buba López; Carlos Mejía, Daniel Aparicio, Devron García, Juan Manuel Capeluto, Franklin Flores; Jack Jean-Baptiste, Jhow Benavídez; Darixon Vuelto, Ánthony García y Eddie Hernández.

¿A qué hora juega Real España vs. LAFC?

Según indicó la Concacaf, el pitazo inicial del encuentro está programado para las 9:06 p.m. de Honduras (10:06 ET de Estados Unidos).

¡Bienvenido al minuto a minuto del partido!

Real España, el último representante de Honduras que queda en pie en la Concachampions, busca sacar ventaja en San Pedro Sula ante LAFC, que llegó con todas sus figuras.

Publicidad
Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Siga por acá el minuto a minuto de Real España vs. LAFC.
© Real España y GettySiga por acá el minuto a minuto de Real España vs. LAFC.

Este martes, inicia el sueño de Real España por trascender en la Copa de Campeones de la Concacaf. Su rival será Los Angeles FC (LAFC) de la MLS y ciertamente no la tendrá fácil a lo largo de esta serie inédita. Por eso, el cuadro hondureño buscará aprovechar la localía en el estadio Francisco Morazán para sacar ventaja frente a su afición.

Argumentos para ilusionarse no le faltan al equipo dirigido por Jeaustin Campos, que el fin de semana venció 2-1 en ese reducto a Choloma gracias a los goles de Daniel Aparicio y Eddie Hernández. Con ese marcador no solo estiró su invicto en el Clausura 2026, sino que logró mantenerse como el puntero del torneo, con 14 puntos.

“Agachar la cabeza”: Jeaustin Campos recuerda a Olimpia y deja recado a LAFC previo al partido de la Concachampions

ver también

“Agachar la cabeza”: Jeaustin Campos recuerda a Olimpia y deja recado a LAFC previo al partido de la Concachampions

Del otro lado, estará un plantel potenciado por la jerarquía de grandes figuras internacionales como Heung-Min Son, Denis Bouanga o Hugo Lloris, que viajaron a San Pedro Sula, además del peligroso atacante salvadoreño Nathan Ordaz. Para los angelinos será su primer partido de la temporada, pues recién debutarán en la MLS el sábado, contra el Inter Miami de Lionel Messi.

Recuerde que el encuentro de ida por la Concachampions se podrá ver en Honduras y el resto de Centroamérica a través de la plataforma de streaming Disney+ o sintonizando ESPN.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps: a qué hora y cómo ver la Concachampions
Concacaf

Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps: a qué hora y cómo ver la Concachampions

Real España vs. LAFC: a qué hora y cómo ver el partido de ida por la Primera Ronda de Concachampions 2026
Honduras

Real España vs. LAFC: a qué hora y cómo ver el partido de ida por la Primera Ronda de Concachampions 2026

América elimina a un timorato Olimpia: resumen del partido de vuelta
Concacaf

América elimina a un timorato Olimpia: resumen del partido de vuelta

Dereck Moncada tiene conquistados a aficionados de histórico club europeo
Honduras

Dereck Moncada tiene conquistados a aficionados de histórico club europeo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo