Real España vs. LAFC: EN VIVO y GRATIS el partido de ida por la Concachampions 2026

Este martes, inicia el sueño de Real España por trascender en la Copa de Campeones de la Concacaf. Su rival será Los Angeles FC (LAFC) de la MLS y ciertamente no la tendrá fácil a lo largo de esta serie inédita. Por eso, el cuadro hondureño buscará aprovechar la localía en el estadio Francisco Morazán para sacar ventaja frente a su afición.
Argumentos para ilusionarse no le faltan al equipo dirigido por Jeaustin Campos, que el fin de semana venció 2-1 en ese reducto a Choloma gracias a los goles de Daniel Aparicio y Eddie Hernández. Con ese marcador no solo estiró su invicto en el Clausura 2026, sino que logró mantenerse como el puntero del torneo, con 14 puntos.
Del otro lado, estará un plantel potenciado por la jerarquía de grandes figuras internacionales como Heung-Min Son, Denis Bouanga o Hugo Lloris, que viajaron a San Pedro Sula, además del peligroso atacante salvadoreño Nathan Ordaz. Para los angelinos será su primer partido de la temporada, pues recién debutarán en la MLS el sábado, contra el Inter Miami de Lionel Messi.
Recuerde que el encuentro de ida por la Concachampions se podrá ver en Honduras y el resto de Centroamérica a través de la plataforma de streaming Disney+ o sintonizando ESPN.