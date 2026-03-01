Alajuelense rompe el silencio: el club revela qué pasó entre Machillo Ramírez y Ronaldo Cisneros en el camerino

La derrota por 2-0 como visitante ante Puntarenas FC no solo profundizó el deterioro de la imagen deportiva de la Liga Deportiva Alajuelense, sino que también desató una fuerte polémica por una supuesta interna dentro del camerino rojinegro.

Durante el entretiempo, Ronaldo Cisneros, goleador del equipo, fue sustituido por decisión de Óscar “Machillo” Ramírez y reemplazado por Ángel Zaldívar para disputar el segundo tiempo.

Desde la transmisión de Tigo Sports reportaron que el delantero mexicano se habría molestado por la decisión del entrenador y que incluso abandonó el vestuario rojinegro a los cinco minutos del entretiempo, en plena charla técnica, para ir a sentarse en el banquillo con talante adusto.

La versión oficial de Alajuelense

La información generó una ola de comentarios entre los aficionados, por lo que el club decidió intervenir públicamente. Desde la oficina de comunicación de Alajuelense trascendió este domingo la versión oficial, que contradice lo señalado inicialmente por la televisora.

“Óscar Ramírez termina de hablar y aún quedan un par de minutos para que los futbolistas hagan sus cosas antes de salir al segundo tiempo. Ronaldo ahí se fue al banquillo, pero jamás abandonó la charla”, indicaron desde la institución rojinegra.

Alajuelense rompió el silencio sobre el supuesto desplante de Cisneros (LDA).

Un detalle importante: cuando Tigo Sports compartió el video en redes sociales, primero afirmó en la descripción que “Ronaldo Cisneros no participó en la charla del entretiempo”, aunque luego corrigió el texto y aclaró: “Ronaldo Cisneros salió al inicio del segundo tiempo antes que sus compañeros”.

Clima tenso en el campeón

Con esta aclaración, Alajuelense logró bajar un poco la intensidad de la polémica al desmentir el supuesto desplante del delantero mexicano hacia su entrenador. Sin embargo, el ambiente que rodea al equipo continúa cargado de tensión.

Una muestra de ello fue el cruce frente a las cámaras entre Alexis Gamboa y Ángel Zaldívar luego de que el capitán rojinegro fuera expulsado por una dura entrada. La pregunta permanece abierta: ¿qué está pasando en el campeón nacional?

En síntesis

–El episodio: Ronaldo Cisneros fue sustituido en el entretiempo del partido ante Puntarenas FC y reemplazado por Ángel Zaldívar.

-La polémica: Durante la transmisión de Tigo Sports se informó que el delantero mexicano se habría molestado y abandonado la charla técnica.

–La versión del club: Alajuelense desmintió el supuesto desplante y aseguró que Cisneros no abandonó la charla, sino que simplemente salió antes al banquillo mientras el resto del equipo terminaba de prepararse para el segundo tiempo.

