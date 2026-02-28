Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, fecha 9

La Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se pone en marcha este sábado con dos partidos de peso: Liga Deportiva Alajuelense visita a Puntarenas y Herediano recibe Pérez Zeledón, cruces que pueden mover la zona alta y media de la tabla de posiciones desde el arranque.
El resto de la jornada queda para el domingo, con foco en la excursión de Deportivo Saprissa a Guadalupe y el cierre entre San Carlos y Cartaginés, que llegan 3° y 2° respectivamente en el escalafón.
Tabla de posiciones: Torneo Clausura 2026
Los partidos de la Fecha 9
Sábado 28 de febrero
- Puntarenas vs. Alajuelense — 19:00 — Tigo Sports
- Herediano vs. Pérez Zeledón — 20:00 — FUTV
Domingo 1° de marzo
- Guadalupe vs. Saprissa — 15:00 — FUTV y TDMAX
- Liberia vs. Sporting FC — 18:00 — FUTV
- San Carlos vs. Cartaginés — 19:00 — Tigo Sports
Próxima fecha: los duelos de la Jornada 10
- Alajuelense vs. Cartaginés
- Pérez Zeledón vs. Liberia
- Puntarenas vs. San Carlos
- Guadalupe vs. Herediano
- Saprissa vs. Sporting FC