Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, fecha 9

Puntarenas vs. Alajuelense y Herediano vs. Pérez Zeledón abren la fecha 9 del Clausura 2026 de Costa Rica.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Este sábado empieza la fecha 9 del Clausura 2026.
© GeminiEste sábado empieza la fecha 9 del Clausura 2026.

La Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se pone en marcha este sábado con dos partidos de peso: Liga Deportiva Alajuelense visita a Puntarenas y Herediano recibe Pérez Zeledón, cruces que pueden mover la zona alta y media de la tabla de posiciones desde el arranque.

El resto de la jornada queda para el domingo, con foco en la excursión de Deportivo Saprissa a Guadalupe y el cierre entre San Carlos y Cartaginés, que llegan 3° y 2° respectivamente en el escalafón.

Todo Alajuelense consternado por el mensaje de Luis Marín sobre el futuro del Machillo Ramírez: “Dar un paso al costado”

ver también

Todo Alajuelense consternado por el mensaje de Luis Marín sobre el futuro del Machillo Ramírez: “Dar un paso al costado”

Tabla de posiciones: Torneo Clausura 2026

Los partidos de la Fecha 9

Sábado 28 de febrero

  • Puntarenas vs. Alajuelense — 19:00 — Tigo Sports
  • Herediano vs. Pérez Zeledón — 20:00 — FUTV

Domingo 1° de marzo

  • Guadalupe vs. Saprissa — 15:00 — FUTV y TDMAX
  • Liberia vs. Sporting FC — 18:00 — FUTV
  • San Carlos vs. Cartaginés — 19:00 — Tigo Sports

Próxima fecha: los duelos de la Jornada 10

  • Alajuelense vs. Cartaginés
  • Pérez Zeledón vs. Liberia
  • Puntarenas vs. San Carlos
  • Guadalupe vs. Herediano
  • Saprissa vs. Sporting FC
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El futbolista mexicano que sueña con representar a Costa Rica
Costa Rica

El futbolista mexicano que sueña con representar a Costa Rica

El gran gesto de Thomas Muller con un jugador de Cartaginés
Costa Rica

El gran gesto de Thomas Muller con un jugador de Cartaginés

El mensaje de Fernán Faerron que sonará en el vestidor de Cartaginés
Costa Rica

El mensaje de Fernán Faerron que sonará en el vestidor de Cartaginés

Roberto Artavia le pega a Alajuelense con la frase que más le duele
Deportivo Saprissa

Roberto Artavia le pega a Alajuelense con la frase que más le duele

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo