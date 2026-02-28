Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, fecha 9

La Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se pone en marcha este sábado con dos partidos de peso: Liga Deportiva Alajuelense visita a Puntarenas y Herediano recibe Pérez Zeledón, cruces que pueden mover la zona alta y media de la tabla de posiciones desde el arranque.

El resto de la jornada queda para el domingo, con foco en la excursión de Deportivo Saprissa a Guadalupe y el cierre entre San Carlos y Cartaginés, que llegan 3° y 2° respectivamente en el escalafón.

Tabla de posiciones: Torneo Clausura 2026

Los partidos de la Fecha 9

Sábado 28 de febrero

Puntarenas vs. Alajuelense — 19:00 — Tigo Sports

Herediano vs. Pérez Zeledón — 20:00 — FUTV

Domingo 1° de marzo

Guadalupe vs. Saprissa — 15:00 — FUTV y TDMAX

Liberia vs. Sporting FC — 18:00 — FUTV

San Carlos vs. Cartaginés — 19:00 — Tigo Sports

Próxima fecha: los duelos de la Jornada 10

Alajuelense vs. Cartaginés

Pérez Zeledón vs. Liberia

Puntarenas vs. San Carlos

Guadalupe vs. Herediano

Saprissa vs. Sporting FC

